Las mejores imágenes de la misa del papa León XIV a los argentinos en Palermo

La expectativa por la misa comenzó a sentirse durante el fin de semana, cuando numerosos peregrinos llegaron a Palermo y decidieron pasar la noche en las inmediaciones del lugar para asegurarse un espacio cercano al escenario.

La convocatoria habría superado los 2 millones de asistentes, según las estimaciones difundidas antes de la celebración. La cifra, de concretarse, convertiría el encuentro en uno de los acontecimientos religiosos más multitudinarios de los últimos años en Buenos Aires.

Misa del papa León XIV a los argentinos en Palermo. (Foto: Reuters)

A lo largo de varios kilómetros de la Avenida del Libertador, los fieles expresaron su entusiasmo con canciones, banderas y mensajes de bienvenida. "Papa León, te queremos un montón", coreaban los asistentes mientras esperaban ver al Pontífice a bordo del papamóvil.

Entre quienes se acercaron estuvo Claudia Pardo, una mujer de 37 años que asistió junto a su esposo y sus dos hijos. "Verlo al Papa genera emoción, me encanta que nos visite. Es un momento único e histórico, debemos prestar atención a su palabra", expresó.

Misa del papa León XIV a los argentinos en Palermo. (Foto: Reuters)

La celebración se realizará frente a un imponente escenario blanco preparado especialmente para la ocasión, con instalaciones destinadas a permitir que los asistentes puedan seguir la ceremonia desde distintos sectores del predio.

El recuerdo del papa Francisco entre los fieles que esperan a León XIV

La visita de León XIV también despertó sentimientos vinculados con el legado del papa Francisco, el primer Pontífice argentino, cuya figura continúa presente entre los creyentes.

Muchos de los asistentes recordaron que Francisco no llegó a realizar una visita a su país natal durante su pontificado. "Me hubiera gustado que esto lo generara Francisco, pero no pudo ser", expresó Sergio Jerez, un odontólogo de 48 años que participó de la convocatoria.

Sin embargo, destacó la importancia de recibir a su sucesor y de mantener vigente el mensaje de solidaridad promovido por el anterior Papa. "Igualmente es hermoso tenerlo a León para recibir el legado de él, a favor de los más necesitados y por la unión que necesitamos", agregó.

Misa del papa León XIV a los argentinos en Palermo. (Foto: Reuters)

El recuerdo de Francisco atraviesa buena parte de la visita papal, especialmente por la continuidad de los mensajes relacionados con la justicia social, el acompañamiento a las personas vulnerables y la necesidad de fortalecer los vínculos entre los distintos sectores de la sociedad.

El operativo para la misa: 1.500 ministros y millones de hostias

Misa del papa León XIV a los argentinos en Palermo. (Foto: Reuters)

La magnitud de la convocatoria obligó a desplegar una organización litúrgica y logística excepcional. De acuerdo con la información difundida por la Iglesia argentina, unos 1.500 sacerdotes y ministros laicos consagrados participarán en la distribución de la comunión durante la celebración.

Además, se informó que se encargaron cerca de cuatro millones de hostias, elaboradas en gran parte por religiosas de clausura. El operativo contempla la organización de distintos sectores para recibir a los peregrinos y facilitar el desarrollo de la ceremonia.

La presencia de fieles de numerosas provincias y países limítrofes convirtió la misa en un acontecimiento que trasciende a la Ciudad de Buenos Aires.

Misa del papa León XIV a los argentinos en Palermo. (Foto: Reuters)

La visita al Cottolengo Don Orione antes de la misa en Palermo

Antes de trasladarse a Palermo, León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución que brinda asistencia y acompañamiento a más de 400 personas con discapacidad.

La recorrida tuvo un fuerte significado social, especialmente en el contexto de los reclamos por el financiamiento de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Durante su paso por el establecimiento, el Pontífice saludó a residentes y trabajadores, escuchó testimonios y destacó la importancia de reconocer la dignidad y las capacidades de cada persona.

Misa del papa León XIV a los argentinos en Palermo. (Foto: Reuters)

El director religioso de la institución, Jorge Silanes, expresó su satisfacción por la elección del Papa. "Que haya elegido el Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole nos llena de alegría y también es un motivo de responsabilidad de seguir haciendo mejor lo que venimos realizando hace 90 años", sostuvo.

La visita fue interpretada como una señal de continuidad con el compromiso social del papa Francisco, quien durante su pontificado hizo especial hincapié en la defensa de los sectores más vulnerables.