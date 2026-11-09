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Papa León XIV
VISITA PAPAL

El obsequio especial que Axel Kicillof le entregó al papa León XIV durante su emotiva visita al Cottolengo Don Orione

Axel Kicillof recibió al papa León XIV en Claypole y protagonizó un particular intercambio antes de la misa.

El obsequio especial que Axel Kicillof le entregó al papa León XIV durante su emotiva visita al Cottolengo Don Orione

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina sumó una de las postales institucionales y humanas más destacadas en el inicio de su recorrida bonaerense. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió formalmente al Sumo Pontífice durante su paso por el Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole. Allí, en medio de una recepción multitudinaria colmada de aplausos, banderas y muestras de afecto por parte de los fieles, el mandatario provincial y la máxima autoridad de la Iglesia Católica mantuvieron un breve diálogo que concluyó con un especial intercambio de regalos.

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En el centro de la escena quedó la presentación del obsequio que Kicillof le entregó en mano a León XIV: un tradicional mate presentado de manera cuidada dentro de un estuche abierto de madera. Por su parte, Su Santidad retribuyó el gesto entregándole un recuerdo al gobernador y a su esposa, Soledad Quereilhac, consistente en una medalla conmemorativa tallada con la imagen del corazón de Don Orione. Tras la entrega, el mandatario le presentó uno a uno a los ministros del gabinete bonaerense, a quienes el Papa saludó de forma personal con un apretón de manos.

Cómo funciona el Cottolengo Don Orione y qué dijo Axel Kicillof sobre las palabras del Papa

El marco del encuentro no fue uno más dentro del itinerario oficial. El Cottolengo Don Orione constituye una institución emblemática que brinda alojamiento, atención médica y acompañamiento integral a personas con discapacidad, albergando en la actualidad a más de 400 residentes. La visita del Sumo Pontífice significó una caricia para la comunidad del predio, en una jornada donde las emociones estuvieron a flor de piel.

Posteriormente, al recordar la intervención inicial que tuvo León XIV en el Palacio Libertad, el mandatario bonaerense valoró los conceptos transmitidos por el líder religioso y remarcó la importancia de reflexionar sobre su mensaje: “Me voy muy agradecido con el Papa. Habló de cosas con las que me siento tremendamente identificado. Ha tenido palabras muy importantes, muy relevantes; esperemos que lo escuchen... hay que escucharlo y abrirse un poco”.

Cómo continúa la agenda oficial del papa León XIV este lunes 9 de noviembre

Luego de concluir su recorrido por Claypole, el Papa dio inicio a una cargada agenda de actividades internacionales y locales en la Ciudad de Buenos Aires:

  • 11:30: Celebración de la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, siendo una de las ceremonias más multitudinarias de su visita.

  • 16:10: Encuentro formal con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

  • 17:30: Reunión con líderes de comunidades cristianas y diversas tradiciones religiosas en las instalaciones del Palacio San Martín.

  • 18:45: Celebración de Vísperas junto a obispos y equipos sinodales de todo el país en la Catedral Metropolitana.

  • 19:45: Cierre de la jornada con una cena de camaradería junto a los obispos en la residencia del Arzobispado.

En pocas palabras

  • Visita papal: El Papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione y se reunió con Axel Kicillof.
  • Intercambio de regalos: Kicillof obsequió un mate; el Papa, una medalla de Don Orione.
  • Agenda papal: La jornada incluyó una misa en Palermo y encuentros con trabajadores y religiosos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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