El obsequio especial que Axel Kicillof le entregó al papa León XIV durante su emotiva visita al Cottolengo Don Orione

Posteriormente, al recordar la intervención inicial que tuvo León XIV en el Palacio Libertad, el mandatario bonaerense valoró los conceptos transmitidos por el líder religioso y remarcó la importancia de reflexionar sobre su mensaje: “Me voy muy agradecido con el Papa. Habló de cosas con las que me siento tremendamente identificado. Ha tenido palabras muy importantes, muy relevantes; esperemos que lo escuchen... hay que escucharlo y abrirse un poco”.
Cómo continúa la agenda oficial del papa León XIV este lunes 9 de noviembre
Luego de concluir su recorrido por Claypole, el Papa dio inicio a una cargada agenda de actividades internacionales y locales en la Ciudad de Buenos Aires:
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11:30: Celebración de la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, siendo una de las ceremonias más multitudinarias de su visita.
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16:10: Encuentro formal con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).
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17:30: Reunión con líderes de comunidades cristianas y diversas tradiciones religiosas en las instalaciones del Palacio San Martín.
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18:45: Celebración de Vísperas junto a obispos y equipos sinodales de todo el país en la Catedral Metropolitana.
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19:45: Cierre de la jornada con una cena de camaradería junto a los obispos en la residencia del Arzobispado.