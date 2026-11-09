En una masiva misa, el papa León XIV brindó un mensaje especial a las familias de Argentina y habló de las dificultades sociales

Foto: Reuters

El mensaje del Papa sobre la familia y las dificultades sociales

Durante su homilía, León XIV recordó las palabras de su antecesor, Francisco, quien también había hecho hincapié en la importancia de la vida familiar y la oración compartida.

"Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'", recordó.

La primera misa de León XIV en la Argentina

La celebración en Palermo fue uno de los acontecimientos centrales de la visita del Papa al país. Antes de llegar al Monumento de los Españoles, León XIV había visitado el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde compartió un encuentro con residentes y trabajadores de la institución.

Foto: Reuters

Durante esa actividad, escuchó los testimonios de dos mujeres que viven en el establecimiento y destacó la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad. "El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", había expresado.

La misa en Palermo reunió a fieles de distintos puntos del país y contó con la presencia de autoridades nacionales y porteñas. Entre ellos estuvieron el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.