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Papa León XIV
Palermo
Histórica visita

En una masiva misa, el papa León XIV brindó un mensaje especial a las familias de Argentina y habló de las dificultades sociales

Durante una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el Sumo Pontífice advirtió sobre la violencia doméstica, las adicciones, las separaciones dolorosas y la precariedad laboral. También destacó el rol de la familia como espacio de encuentro con Cristo y recordó el mensaje de Francisco.

El papa León XIV pidió fortalecer a las familias y habló de las dificultades sociales (Foto: Reuters)

El papa León XIV pidió fortalecer a las familias y habló de las dificultades sociales (Foto: Reuters)

El papa León XIV encabezó este lunes una histórica misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, ante una multitud de fieles que se acercaron para participar de la primera gran celebración religiosa del Pontífice en la Argentina. Durante su homilía, puso el foco en las dificultades que atraviesan las familias, advirtió sobre distintas problemáticas sociales y transmitió un mensaje de esperanza frente a las situaciones de crisis.

Leé también Qué dijo la prensa mundial sobre el primer mensaje del papa León XIV en la Argentina
El Papa León, durante su primer discurso en la Argentina (Foto: Reuters).

"Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares", expresó León XIV.

Frente a ese escenario, el jefe de la Iglesia Católica llamó a mantener la esperanza y sostuvo: "En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer".

La ceremonia se realizó ante una multitud que colmó los alrededores del Monumento de los Españoles. El Papa llegó al lugar a bordo del papamóvil, saludó a los fieles durante el recorrido y luego encabezó la celebración religiosa, acompañado por autoridades eclesiásticas y representantes del ámbito político.

Foto: Reuters

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El mensaje del Papa sobre la familia y las dificultades sociales

Durante su homilía, León XIV recordó las palabras de su antecesor, Francisco, quien también había hecho hincapié en la importancia de la vida familiar y la oración compartida.

"Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'", recordó.

La primera misa de León XIV en la Argentina

La celebración en Palermo fue uno de los acontecimientos centrales de la visita del Papa al país. Antes de llegar al Monumento de los Españoles, León XIV había visitado el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde compartió un encuentro con residentes y trabajadores de la institución.

Foto: Reuters

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Durante esa actividad, escuchó los testimonios de dos mujeres que viven en el establecimiento y destacó la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad. "El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", había expresado.

La misa en Palermo reunió a fieles de distintos puntos del país y contó con la presencia de autoridades nacionales y porteñas. Entre ellos estuvieron el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Advirtió sobre violencia doméstica, adicciones y precariedad laboral en misa multitudinaria.
  • Mensaje de esperanza: Destacó el rol de la familia como espacio de encuentro con Cristo en momentos de crisis.
  • Visita al país: La celebración en Palermo fue un acto central de su primera visita oficial a la Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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