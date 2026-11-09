La llamativa foto de Vicky Xipolitakis con dos monjas en medio de la histórica misa del papa León XIV

Con los brazos alrededor de ambas, Xipolitakis posó para la cámara en una escena distendida que quedó registrada en plena jornada de fervor religioso.

Vicky Xipolitakis y una postal inesperada durante la visita del Papa

La presencia de Vicky Xipolitakis se dio en el marco de una jornada histórica para la Iglesia católica y para los miles de argentinos que se acercaron a participar de las actividades encabezadas por León XIV.

La mediática eligió un look completamente blanco, un color especialmente asociado con la figura del Sumo Pontífice, aunque no trascendió si su elección de vestuario respondió a ese simbolismo.

En la fotografía también se destacan las banderas del Vaticano que llevan las religiosas y los crucifijos que forman parte de sus hábitos.

Lejos de las polémicas televisivas que suelen rodear su figura, Vicky quedó retratada en un momento de cercanía y alegría junto a las dos monjas, en medio de una celebración que convocó tanto a fieles como a distintas personalidades del espectáculo.

La imagen se convirtió así en una de las postales más particulares de la jornada: tres mujeres sonrientes, dos banderas del Vaticano y una mediática que volvió a llamar la atención, esta vez en un escenario completamente diferente al habitual.

Una foto que muestra otra faceta de Vicky Xipolitakis en medio de la histórica visita del papa León XIV a Buenos Aires.