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La llamativa foto de Vicky Xipolitakis con dos monjas en medio de la histórica misa del papa León XIV

Vicky Xipolitakis se sumó a la jornada religiosa que reunió a una multitud de fieles en Buenos Aires y sorprendió con una particular postal junto a dos religiosas. La imagen no pasó inadvertida.

9 nov 2026, 12:39
La llamativa foto de Vicky Xipolitakis con dos monjas en medio de la histórica misa del papa León XIV

La llamativa foto de Vicky Xipolitakis con dos monjas en medio de la histórica misa del papa León XIV

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La llamativa foto de Vicky Xipolitakis con dos monjas en medio de la histórica misa del papa León XIV

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina continúa dejando momentos especiales y postales inesperadas. En medio de la multitudinaria convocatoria religiosa en Palermo, Vicky Xipolitakis llamó la atención con una fotografía que la mostró acompañada por dos monjas, en una escena que combinó sonrisas, emoción y símbolos de fe.

La mediática se hizo presente en las inmediaciones de la celebración religiosa y aprovechó la ocasión para retratarse junto a dos religiosas que también participaban de la jornada.

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En la imagen, Vicky aparece en el centro, luciendo un vestido largo blanco, anteojos de sol y su característica cabellera rubia. A cada lado, las dos monjas posan sonrientes, vestidas con sus hábitos oscuros y sosteniendo pequeñas banderas amarillas y blancas, los colores del Vaticano.

La postal resulta especialmente llamativa por el contraste entre el estilo de la mediática y la vestimenta tradicional de las religiosas, quienes se mostraron muy sonrientes durante el encuentro.

Con los brazos alrededor de ambas, Xipolitakis posó para la cámara en una escena distendida que quedó registrada en plena jornada de fervor religioso.

Vicky Xipolitakis y una postal inesperada durante la visita del Papa

La presencia de Vicky Xipolitakis se dio en el marco de una jornada histórica para la Iglesia católica y para los miles de argentinos que se acercaron a participar de las actividades encabezadas por León XIV.

La mediática eligió un look completamente blanco, un color especialmente asociado con la figura del Sumo Pontífice, aunque no trascendió si su elección de vestuario respondió a ese simbolismo.

En la fotografía también se destacan las banderas del Vaticano que llevan las religiosas y los crucifijos que forman parte de sus hábitos.

Lejos de las polémicas televisivas que suelen rodear su figura, Vicky quedó retratada en un momento de cercanía y alegría junto a las dos monjas, en medio de una celebración que convocó tanto a fieles como a distintas personalidades del espectáculo.

La imagen se convirtió así en una de las postales más particulares de la jornada: tres mujeres sonrientes, dos banderas del Vaticano y una mediática que volvió a llamar la atención, esta vez en un escenario completamente diferente al habitual.

Una foto que muestra otra faceta de Vicky Xipolitakis en medio de la histórica visita del papa León XIV a Buenos Aires.

     

 

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