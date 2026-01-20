Embed

El desplazamiento del cerro también provocó roturas en instalaciones subterráneas de servicios esenciales, como redes de gas y agua. A esto se sumó un corte repentino del suministro eléctrico durante la noche en que se produjo el primer gran movimiento de tierras, lo que agravó la situación en plena evacuación.

En las últimas horas, el municipio dispuso el desalojo total del barrio Médanos y el cierre del perímetro para impedir el ingreso de personas a una zona considerada de alto riesgo. Mientras algunos vecinos lograron evacuar con tiempo y rescatar parte de sus pertenencias, otros no tuvieron margen de reacción debido a la violencia y rapidez del desplazamiento, ocurrido en la madrugada del domingo.

Captura Una de las casas afectadas por el deslazamiento de tierra.

Un informe técnico ya advertía el riesgo

Vecinos de la zona aseguran que desde hace años denunciaban movimientos irregulares del terreno, y que las autoridades estaban al tanto de la situación. Esa advertencia tiene respaldo técnico: un informe elaborado en 2002 por el Servicio Geológico Minero Argentino ya alertaba sobre la peligrosidad de urbanizar el cerro Hermitte, en particular en el barrio Sismográfica.

De acuerdo con ese estudio, difundido por la agencia Noticias Argentinas, el barrio se desarrolló “sobre materiales removidos naturalmente, con una gran cantidad de espacios abiertos subterráneos”, una condición que aumentaba significativamente el riesgo geológico.

Captura Comodoro Rivadavia: declararon emergencia geológica y ya son 300 los evacuados por el desplazamiento del cerro.

“El barrio se extiende sobre materiales que seguramente originarán hundimientos del terreno una vez que el mismo sea sometido a intensa urbanización, causando roturas en las viviendas, ductos y afectando todo el tendido de la red de servicios”, advertía el informe técnico más de 20 años antes de la emergencia que hoy golpea a Comodoro Rivadavia.

Mientras continúan las evaluaciones geológicas y las tareas de asistencia a los evacuados, la ciudad atraviesa horas decisivas y mantiene la atención puesta en la evolución del cerro Hermitte, cuyo comportamiento sigue siendo monitoreado por especialistas.