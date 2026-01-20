En vivo Radio La Red
Comodoro Rivadavia: declararon emergencia geológica y ya son 300 los evacuados por el desplazamiento del cerro

Un informe del 2002 ya había adelantado el peligro de hundimiento si se urbanizaba la zona. Las impactantes imágenes de las casas destruidas registradas por A24.

Tras el desplazamiento de tierras en la ladera sur del cerro Hermitte, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística en la zona afectada. La situación es crítica: ya son alrededor de 300 las personas evacuadas y crece la preocupación entre los vecinos por el riesgo de nuevos colapsos.

Comodoro Rivadavia: el informe que había advertido la tragedia en el barrio afectado por el derrumbe

Las áreas más comprometidas se concentran en la zona norte de la ciudad, con especial impacto en los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos. En esos sectores, decenas de familias debieron abandonar sus viviendas ante el peligro inminente de derrumbes y hundimientos del terreno.

Según informaron las autoridades municipales y lo explicado en A24 el movimiento de suelo comenzó durante la madrugada del domingo y ya afectó a unas 500 viviendas, entre casas con daños estructurales y propiedades bajo amenaza directa. El lunes, frente al avance del fenómeno, el municipio ordenó la “autoevacuación inmediata” de los vecinos de mayor riesgo.

La catástrofe dejó un escenario de fuerte impacto social y material. Se registraron colapsos en muros, techos y calles, además de grietas visibles en distintos puntos del entramado urbano. Muchas familias perdieron bienes construidos a lo largo de toda una vida y reciben contención psicológica por parte de equipos dispuestos por las autoridades locales.

El desplazamiento del cerro también provocó roturas en instalaciones subterráneas de servicios esenciales, como redes de gas y agua. A esto se sumó un corte repentino del suministro eléctrico durante la noche en que se produjo el primer gran movimiento de tierras, lo que agravó la situación en plena evacuación.

En las últimas horas, el municipio dispuso el desalojo total del barrio Médanos y el cierre del perímetro para impedir el ingreso de personas a una zona considerada de alto riesgo. Mientras algunos vecinos lograron evacuar con tiempo y rescatar parte de sus pertenencias, otros no tuvieron margen de reacción debido a la violencia y rapidez del desplazamiento, ocurrido en la madrugada del domingo.

Una de las casas afectadas por el deslazamiento de tierra.

Una de las casas afectadas por el deslazamiento de tierra.

Un informe técnico ya advertía el riesgo

Vecinos de la zona aseguran que desde hace años denunciaban movimientos irregulares del terreno, y que las autoridades estaban al tanto de la situación. Esa advertencia tiene respaldo técnico: un informe elaborado en 2002 por el Servicio Geológico Minero Argentino ya alertaba sobre la peligrosidad de urbanizar el cerro Hermitte, en particular en el barrio Sismográfica.

De acuerdo con ese estudio, difundido por la agencia Noticias Argentinas, el barrio se desarrolló “sobre materiales removidos naturalmente, con una gran cantidad de espacios abiertos subterráneos”, una condición que aumentaba significativamente el riesgo geológico.

Comodoro Rivadavia: declararon emergencia geológica y ya son 300 los evacuados por el desplazamiento del cerro.

Comodoro Rivadavia: declararon emergencia geológica y ya son 300 los evacuados por el desplazamiento del cerro.

El barrio se extiende sobre materiales que seguramente originarán hundimientos del terreno una vez que el mismo sea sometido a intensa urbanización, causando roturas en las viviendas, ductos y afectando todo el tendido de la red de servicios”, advertía el informe técnico más de 20 años antes de la emergencia que hoy golpea a Comodoro Rivadavia.

Mientras continúan las evaluaciones geológicas y las tareas de asistencia a los evacuados, la ciudad atraviesa horas decisivas y mantiene la atención puesta en la evolución del cerro Hermitte, cuyo comportamiento sigue siendo monitoreado por especialistas.

