Lorena González habló de su relación con Alberto Fernández y puso en duda la denuncia de Fabiola Yáñez

En ese marco, también aclaró que no pretende atacar a Fabiola Yañez, expareja del exmandatario, y explicó que su mirada sobre el tema intenta ser empática. “No quiero ir en contra de la persona que él eligió... yo puedo entender a esa mujer desde el lado de mujer”, sostuvo.

Al referirse al conflicto judicial que atraviesa Fernández tras la denuncia por violencia de género presentada por Yañez, González fue clara al expresar su postura. Aunque evitó confrontar directamente con la denunciante, aseguró que no cree en esa acusación. “No voy a ir en contra de una mujer porque creo que hizo lo que pudo con lo que tuvo (...)”, señaló.

Pero luego agregó una definición contundente sobre el expresidente y la acusación en su contra: “Yo a Alberto lo puedo creer capaz de cualquier cosa menos de pegarle a una mujer, al contrario, pocos tipos caballeros como él conocí en mi vida”, afirmó.

Por último, González reveló que la relación con Fernández se extendió durante bastante tiempo y estuvo marcada por varias idas y vueltas. Con el paso de los años, dijo haber entendido mejor algunas situaciones que vivió en aquel momento. “Yo creo que me iba del departamento y creo que entraba otra, Fabiola o no sé. Con el tiempo me di cuenta que era una más”, concluyó.

¿Quién es Lorena González, la ex Gran Hermano que tuvo un romance con Alberto Fernández?

Lorena González del Valle volvió a aparecer en la escena mediática luego de revelar que mantuvo un romance con Alberto Fernández antes de que el dirigente llegara a la presidencia. Su nombre, sin embargo, ya era conocido para el público argentino desde comienzos de los años 2000.

La mujer saltó a la fama en 2001, cuando participó en la primera edición de Gran Hermano en Argentina, emitida por Telefe y conducida por Soledad Silveyra. En aquella temporada, González quedó marcada en la historia del reality al convertirse en la primera eliminada del programa.

Su paso por la casa fue breve: apenas permaneció dos semanas en competencia. Con el 68% de los votos del público, fue la primera participante en abandonar el juego, en una edición que se había estrenado el 10 de marzo de ese año y que marcó un fenómeno televisivo en el país.

Lorena del Valle González es oriunda de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Durante su adolescencia se mudó a Buenos Aires y en diciembre del 2000 decidió presentarse al multitudinario casting que Telefe organizó para elegir a los participantes del reality. Más de 60 mil personas se anotaron en la convocatoria, y finalmente fue seleccionada entre los 14 participantes que ingresaron a la casa.

Tras su salida del programa, González atravesó momentos personales complejos. Según contó en distintas oportunidades, sufrió problemas de fobia social y llegó a tener pensamientos suicidas. También aseguró haber recibido amenazas de muerte vinculadas a dificultades laborales.

Lorena González del Valle

Con el paso de los años, decidió alejarse de los medios y mantener un perfil mucho más bajo. En ese tiempo se dedicó a distintos emprendimientos, entre ellos proyectos vinculados con la gastronomía y la decoración.

Más adelante, su actividad laboral se orientó hacia el sector de la construcción. Junto a su entonces marido comenzó a trabajar en la dirección y logística de una empresa constructora.

En ese contexto protagonizó algunos episodios que llamaron la atención pública. Uno de ellos ocurrió cuando colocó un cartel de “Hay vacantes” en la ventana de la empresa, ofreciendo trabajo a piqueteros que participaban de una marcha.

La compañía también atravesó momentos difíciles cuando debió suspender varias obras vinculadas al plan Procrear. Según relató la propia González, esa situación generó conflictos con trabajadores y llegó a recibir amenazas de muerte de empleados a quienes no se les pudo pagar a tiempo.

A más de dos décadas de su paso por Gran Hermano, Lorena González volvió a ocupar titulares, esta vez por sus declaraciones sobre el romance que mantuvo con Alberto Fernández y por su mirada sobre el presente judicial del ex mandatario.