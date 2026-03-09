Milei abre "Argentina Week" en Nueva York ante 400 empresarios y fondos de inversión

Milei en la apertura de la Argentina Week

El viaje marca la visita número 15 de Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia y llega pocos días después de su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump durante este sábado.

Milei Trump

Durante su intervención ante empresarios, CEOs y representantes de fondos de inversión, el jefe de Estado hará un repaso de las principales medidas de su gestión y buscará destacar las condiciones que, según el Gobierno, se generaron para atraer inversiones al país.

La presencia reciente de Milei junto a Trump también es vista por el oficialismo como un gesto que puede fortalecer la relación con el mundo de los negocios estadounidense, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y por la escalada del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

Tras la presentación del Presidente, también tomarán la palabra el canciller Pablo Quirno; el ministro de Salud, Mario Lugones; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas.

El miércoles será el turno de Caputo

La jornada del miércoles comenzará con una exposición del ministro de Economía Luis Caputo ante potenciales inversores a las 9,30 (hora argentina). Más tarde participará en un panel junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dedicado a las reformas económicas y al desarrollo del mercado de capitales argentino. El debate será moderado por Facundo Gómez Minujin, de JPMorgan Chase, y Sebastián Loketek, de Bank of America.

Caputo_anuncio_FMI.jpeg

Ese mismo día también habrá un panel enfocado en el sector energético, con la participación de Horacio Marín, CEO de YPF; Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía; y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy, quienes analizarán las oportunidades de inversión en la industria energética argentina.

El cierre con 10 gobernadores

El cierre del encuentro será el jueves 12 y tendrá como protagonistas a diez gobernadores que viajaron a Estados Unidos para participar de la Argentina Week. Los mandatarios provinciales que integran la comitiva son Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Javier Milei y la cumbre con los 20 gobernadores que le van a garantizar gobernabilidad para las reformas pendientes. Foto Casa Rosada

Además de distintas reuniones con empresarios y presentaciones sectoriales, los gobernadores participarán en el cierre del foro, que incluirá un panel organizado por IDEA en las oficinas de Microsoft, donde se abordarán las oportunidades de inversión y desarrollo en distintas regiones de la Argentina.





La agenda de Milei en Estados Unidos

El presidente Javier Milei disertó este lunes por la tarde en la Universidad Yeshiva, en Nueva York. Más tarde, por la noche, participó de la gala anual J100 organizada por The Algemeiner, un diario con sede en esa ciudad que distingue cada año a personalidades que, según la publicación, “influyen positivamente en la vida judía”.

Como parte de su visita a Estados Unidos, el mandatario también había realizado el domingo por la mañana una actividad de carácter reservado: visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “rebe de Lubavitch”.

La participación del mandatario en el evento en Nueva York también apunta a reforzar el vínculo del Gobierno con la administración de Donald Trump, su principal aliado internacional, y a transmitir una señal de confianza al sector financiero y a potenciales inversores.