Gran Hermano: quién fue el participante eliminado en la polémica "placa planta"

tomy riguera planta eliminada gran hermano

Cómo se formó la polémica “placa planta” de Gran Hermano

La dinámica de la semana fue diferente a lo habitual. En lugar de votar por estrategia o afinidad, los participantes debieron señalar a quienes creían que no estaban jugando activamente dentro del reality.

Así se conformó una lista de siete nominados: Titi Tcherkaski, Cinzia Francischello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomy Riguera.

Durante la gala, el conductor fue revelando uno a uno los nombres de quienes lograban continuar en competencia. Primero salió de placa Cinzia, luego Franco Zunino, quien venía muy comprometido en las encuestas, y más tarde también se salvaron Nazareno Pompei, Eduardo Carrera y Martín Rodríguez.

De esa manera, la definición quedó reducida a un mano a mano entre Titi y Tomy, que debieron esperar frente a la puerta de salida junto a sus valijas mientras Del Moro mantenía el suspenso.

Cómo fue el momento de la eliminación de Tomy Riguera en Gran Hermano Generación Dorada

Finalmente, el conductor abrió el sobre y anunció el resultado: Tomy Riguera era el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

La noticia sorprendió a varios dentro de la casa, que no esperaban su salida tan temprano en la competencia.

En medio de la tensión del momento, la producción sumó un recurso escenográfico inesperado: una “planta” entró a buscar la valija del eliminado, reforzando la temática de la semana. Cuando el personaje tomó el equipaje de Tomy, el influencer entendió que debía despedirse del juego.

Entre abrazos, emoción y algunas lágrimas, Riguera abandonó la casa y se convirtió en el segundo eliminado de esta edición.

Su salida también dejó una señal clara para el resto de los jugadores: incluso aquellos que pasan desapercibidos dentro de la casa pueden terminar en la mira del público.