Gran Hermano: quién fue el participante eliminado en la polémica "placa planta"
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una gala tensa y con una definición inesperada. Tras el mano a mano final, un participante quedó afuera del reality en medio de la polémica “placa planta”, una modalidad inédita que ya generó fuerte repercusión entre los fans.
10 mar 2026, 00:20
La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una noche cargada de tensión este lunes, cuando se definió la segunda eliminación de la temporada. Finalmente, Tomy Riguera se convirtió en el nuevo participante en abandonar el reality conducido por Santiago del Moro.
El joven influencer quedó eliminado tras perder el mano a mano frente a Catalina “Titi” Tcherkaski, en una definición que mantuvo en vilo tanto a los jugadores dentro de la casa como al público que seguía la gala en vivo por Telefe.
Pero su salida tuvo un detalle que generó sorpresa: una “planta” antropomorfa ingresó a la casa con una carretilla para retirar la valija del eliminado. Cuando el personaje tomó el equipaje de Riguera, el participante entendió que su destino estaba sellado.
De esta manera, Tomy se convirtió en el primer concursante en toda la historia del programa en quedar eliminado dentro de una “placa planta”, una modalidad especial que apuntó contra los jugadores considerados más pasivos dentro de la casa.
Cómo se formó la polémica “placa planta” de Gran Hermano
La dinámica de la semana fue diferente a lo habitual. En lugar de votar por estrategia o afinidad, los participantes debieron señalar a quienes creían que no estaban jugando activamente dentro del reality.
Así se conformó una lista de siete nominados: Titi Tcherkaski, Cinzia Francischello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomy Riguera.
Durante la gala, el conductor fue revelando uno a uno los nombres de quienes lograban continuar en competencia. Primero salió de placa Cinzia, luego Franco Zunino, quien venía muy comprometido en las encuestas, y más tarde también se salvaron Nazareno Pompei, Eduardo Carrera y Martín Rodríguez.
De esa manera, la definición quedó reducida a un mano a mano entre Titi y Tomy, que debieron esperar frente a la puerta de salida junto a sus valijas mientras Del Moro mantenía el suspenso.
Cómo fue el momento de la eliminación de Tomy Riguera en Gran Hermano Generación Dorada
Finalmente, el conductor abrió el sobre y anunció el resultado: Tomy Riguera era el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.
La noticia sorprendió a varios dentro de la casa, que no esperaban su salida tan temprano en la competencia.
En medio de la tensión del momento, la producción sumó un recurso escenográfico inesperado: una “planta” entró a buscar la valija del eliminado, reforzando la temática de la semana. Cuando el personaje tomó el equipaje de Tomy, el influencer entendió que debía despedirse del juego.
Entre abrazos, emoción y algunas lágrimas, Riguera abandonó la casa y se convirtió en el segundo eliminado de esta edición.
Su salida también dejó una señal clara para el resto de los jugadores: incluso aquellos que pasan desapercibidos dentro de la casa pueden terminar en la mira del público.