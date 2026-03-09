En vivo Radio La Red
Chiqui Tapia lanzó el nuevo sistema de streaming de la AFA y se defendió de las críticas: "La verdad va a salir a la luz"

El presidente de la AFA lanzó una frase con una clara alusión a la investigación judicial que enfrenta. “Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza”, dijo.

Chiqui Tapia lanzó el nuevo sistema de streaming de la AFA y se defendió de las críticas: La verdad va a salir a la luz

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, reapareció este lunes durante la presentación oficial de LPF Play y dejó una frase breve pero cargada de mensaje en medio del clima de tensión que atraviesa la conducción del fútbol argentino: “Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza, porque la verdad va a salir a la luz”.

La declaración, pronunciada sobre el cierre del acto, fue interpretada como una advertencia en clave política y judicial, pero también como una defensa del rumbo que tomó la dirigencia en relación con la televisación y la explotación de contenidos del fútbol.

En ese marco, Tapia destacó que el lanzamiento de la plataforma marca “un antes y un después” y remarcó que “los dueños del fútbol vuelven a ser los clubes”. En la misma línea, celebró que “el fútbol vuelva a manos del fútbol”, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Durante la presentación, el titular de la AFA detalló algunos números iniciales del proyecto: LPF Play ya acumula 455.000 usuarios únicos, más de 3,3 millones de visualizaciones, transmisiones en más de 150 países y un total de 175 partidos emitidos en vivo. Con esas cifras, la conducción de la casa madre del fútbol argentino busca mostrar el impacto que tuvo la plataforma en sus primeras etapas.

De acuerdo con la información oficial, el servicio ofrece transmisiones en directo de distintas competencias: categorías del ascenso, fútbol femenino, el torneo de Proyección, futsal y otros contenidos, además de resúmenes y programas vinculados con la Liga Profesional de Fútbol.

El lanzamiento de LPF Play también volvió a abrir el debate sobre la posibilidad de avanzar hacia un modelo de acceso más amplio para los hinchas, una discusión que inevitablemente remite a la experiencia del programa Fútbol para Todos.

Por ahora no hubo anuncios concretos en ese sentido, aunque el tono del discurso de Tapia y la apuesta por una plataforma propia dejaron instalada la posibilidad como un tema de discusión hacia el futuro, en línea con la idea de que los clubes recuperen mayor control sobre los contenidos del fútbol argentino.

