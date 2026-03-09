Chiqui Tapia lanzó el nuevo sistema de streaming de la AFA y se defendió de las críticas: "La verdad va a salir a la luz"

De acuerdo con la información oficial, el servicio ofrece transmisiones en directo de distintas competencias: categorías del ascenso, fútbol femenino, el torneo de Proyección, futsal y otros contenidos, además de resúmenes y programas vinculados con la Liga Profesional de Fútbol.

El lanzamiento de LPF Play también volvió a abrir el debate sobre la posibilidad de avanzar hacia un modelo de acceso más amplio para los hinchas, una discusión que inevitablemente remite a la experiencia del programa Fútbol para Todos.

Por ahora no hubo anuncios concretos en ese sentido, aunque el tono del discurso de Tapia y la apuesta por una plataforma propia dejaron instalada la posibilidad como un tema de discusión hacia el futuro, en línea con la idea de que los clubes recuperen mayor control sobre los contenidos del fútbol argentino.