Marcela Tauro arremetió con todo contra Laura Ubfal tras destrozar a Bendita: "No es de buena persona"

A lo que Paula Varela remarcó: "Está peleando hasta hoy que en Gossip ella hizo mejor número cuando no fue así". Marcela, en tanto, apuntó furiosa contra Laura Ubfal: "Bueno no ve la realidad. ¿Y por qué la sacan de todos lados entonces? Yo la pedí en mi programa pero no me gusta esto porque mañana me lo hace a mí y yo se la contesto, yo no soy Edith".

"Me parece mal y mal genio, no es de buena persona. No hace falta que lastimes o pongas el puñal así a poco de debutar ella. Si no te gusta Edith, está bien, pero dale un tiempo, me parece maldad", concluyó picante Marcela Tauro.

Laura Ubfal fundamentó su fuerte crítica a Bendita y Marcela Tauro fue tajante

Luego de la polémica que generó la crítica al programa Bendita que publicó desde su portal, Laura Ubfal fundamentó su postura en una nota con en exclusiva con Intrusos (América TV).

"Tienen que leer la nota antes de hablar, se quedan con una palabra. Lo que yo comenté que no me gusta es parte del panel. A mí en general no me gusta la televisión bizzarra, me parece que tiene muchos personajes que no suman y Beto sabía manejarlos de otra manera", precisó la periodista.

Y añadió fundamentando su análisis: "Los periodistas todo bien pero después tiene una serie de personajes que a mí no me interesan y me parece que no le suman al programa, es mi mirada. Te falta Beto, te faltan los panelistas, encima tomas un camino que a lo mejor no es lo que la gente le gusta, bueno, hay que buscar el camino que a la gente le gusta, darle una vuelta de tuerca y nada más. No es dramático, es la tele".

Tras escuchar la nota, Marcela Tauro volvió a plantear su total desacuerdo con esa fuerte crítica de su colega al ciclo que conduce Edith Hermida.

"¿Cuánto hace que empezó Edith? ¿Dos o tres semanas? Le tenés que dar tiempo a todos los programas, me parece fuerte. No está bueno esto porque herís a la producción, a los chicos que están buscando su laburo, su lugar, estás dejando gente sin laburo. A mí me está escribiendo gente que les molestó porque esto llega a los gerentes. Es innecesario, me parece que es meter el cuchillo, lastima", sentencióla panelista.