La decisión que tomó Griselda Siciliani en medio de la separación de Luciano Castro

Una vez más, Griselda Siciliani fue abordada por la gente de Intrusos (América TV) en medio del escándalo de Luciano Castro que confirmaría el final de la pareja tras la infidelidad del actor.
"Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad, ni de la intimidad de nadie", comenzó diciendo la actriz.
"Yo entiendo que podría contestar 'sí o no', pero quiero tomar una posición que es que no es un tema que yo haya expuesto. No quiero colaborar con la expansión de ese tema, si me disculpan", indicó Griselda ante las cámaras consultada sobre el escándalo de los audios y chats de WhatsApp de Luciano Castro.
Ante los rumores de separación del actor, tomó distancia y evitó hablar de dar detalles en lo que circula por estos días, que estarían separados tomándose un tiempo luego de lo sucedido: "No... no voy a habar de nada. No me gusta aclarar nada... Ustedes digan lo que quieran, hagan lo que quieran".
Ante los medios que buscaban tener una respuesta concreta de su parte sobre Luciano y el escándalo, Siciliani reiteró de manera tajante: "No voy a hablar de eso".
En DDM (América TV) salió a la luz el testimonio de Noelia, una mujer que afirma haber tenido un vínculo con Luciano Castro en 2016, cuando el actor aún estaba en pareja con Sabrina Rojas.
El encargado de introducir la historia fue Guido Zaffora, quien recordó el contexto: "Fue en 2016. Luciano Castro en ese momento estaba protagonizando Los ricos no piden permiso, una novela que estaba en el prime time de Canal 13, era un éxito absoluto".
Luego, Marina Calabró sumó más detalles sobre cómo se habría dado la relación: "El vínculo duró dos meses. Fue muy intenso, fue en el año 2016. Se conocen a través de amigos en común. Noelia es de Villa del Parque".
Respecto a la cantidad de encuentros, Zaffora detalló: "Fueron cinco. En un departamento de la calle Bartolomé Cruz, en Olivos".
El panelista también relató cómo se inició el contacto entre ellos: "Esto lo cuenta Noelia. No son palabras mías. Noelia accede a que los amigos le pasen el teléfono celular a Luciano Castro, ella no cree que Luciano Castro le fuera a escribir. Ella estaba en su casa viendo Los ricos no piden permiso. Le llega un mensaje de él, ella piensa que es una joda de los amigos. Le manda una foto, pero le manda una foto de una revista o de una producción. Entonces, le dice: 'No te creo. Mandame algo más explícito'. La piba le dice: 'Mandame una foto tocándote la nariz'. Y Luciano le manda esa foto tocándose la nariz".