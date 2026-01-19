La decisión que tomó Griselda Siciliani en medio de la separación de Luciano Castro

Ante los medios que buscaban tener una respuesta concreta de su parte sobre Luciano y el escándalo, Siciliani reiteró de manera tajante: "No voy a hablar de eso".

Qué dijo la supuesta amante sobre su vínculo con Luciano Castro

En DDM (América TV) salió a la luz el testimonio de Noelia, una mujer que afirma haber tenido un vínculo con Luciano Castro en 2016, cuando el actor aún estaba en pareja con Sabrina Rojas.

El encargado de introducir la historia fue Guido Zaffora, quien recordó el contexto: "Fue en 2016. Luciano Castro en ese momento estaba protagonizando Los ricos no piden permiso, una novela que estaba en el prime time de Canal 13, era un éxito absoluto".

Luego, Marina Calabró sumó más detalles sobre cómo se habría dado la relación: "El vínculo duró dos meses. Fue muy intenso, fue en el año 2016. Se conocen a través de amigos en común. Noelia es de Villa del Parque".

Respecto a la cantidad de encuentros, Zaffora detalló: "Fueron cinco. En un departamento de la calle Bartolomé Cruz, en Olivos".

El panelista también relató cómo se inició el contacto entre ellos: "Esto lo cuenta Noelia. No son palabras mías. Noelia accede a que los amigos le pasen el teléfono celular a Luciano Castro, ella no cree que Luciano Castro le fuera a escribir. Ella estaba en su casa viendo Los ricos no piden permiso. Le llega un mensaje de él, ella piensa que es una joda de los amigos. Le manda una foto, pero le manda una foto de una revista o de una producción. Entonces, le dice: 'No te creo. Mandame algo más explícito'. La piba le dice: 'Mandame una foto tocándote la nariz'. Y Luciano le manda esa foto tocándose la nariz".