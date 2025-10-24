Comodoro Rivadavia: buscan a un joven que desapareció cerca de donde vieron por última vez a los jubilados

Las autoridades pidieron que quienes tengan información se comuniquen con la comisaría más cercana o con la línea 101.

Familiares y amigos de Luciano iniciaron una búsqueda paralela a través de redes sociales, compartiendo fotos y actualizaciones sobre el caso. “No sabemos nada desde el miércoles, y cada hora que pasa duele más”, escribió uno de sus allegados en Facebook, donde la comunidad se sumó con mensajes de apoyo y pedidos de difusión.

En paralelo, continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos

La desaparición de Vivar ocurre mientras sigue activa la investigación por el paradero de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), la pareja de jubilados que fue vista por última vez el 11 de octubre en el norte de Comodoro.

El fiscal Cristian Olazábal habló con A24 y se mostró pesimista: “Si te lo tengo que responder desde la esperanza, ojalá que sí. Si lo tengo que responder desde el sentido común, diría que no están con vida”, afirmó.

Este viernes se llevó adelante un sobrevuelo en la zona de Comodoro Rivadavia. (Foto: Prefectura)

Rastrillajes por tierra y aire en la costa de Chubut

Durante el viernes, bomberos, policías y equipos de rescate realizaron un nuevo operativo en la franja costera que va de Caleta Córdova a Rocas Coloradas, bajo viento y llovizna.

Un video difundido por los investigadores muestra vehículos 4x4 avanzando por caminos de ripio y agentes con linternas revisando zonas rocosas. Los operativos continuarán durante el fin de semana con el apoyo de equipos especializados en búsqueda terrestre y marítima.

Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis. Los investigadores intentan determinar si existe una conexión entre ambos casos o si se trata de desapariciones independientes ocurridas en la misma región.