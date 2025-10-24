En vivo Radio La Red
Comodoro Rivadavia
Preocupación

Comodoro Rivadavia: buscan a un joven que desapareció cerca de donde vieron por última vez a los jubilados

No se sabe nada de Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, desde el 15 de octubre. Este operativo se suma a los rastrillajes por Pedro Kreder y Juana Morales, en la misma zona costera.

Luciano Emanuel Vivar

Luciano Emanuel Vivar, un joven de 23 años, está desaparecido desde hace cinco días. (Foto: Facebook)

La ciudad de Comodoro Rivadavia vive momentos de incertidumbre por la desaparición de Luciano Emanuel Vivar, un joven de 23 años del barrio Kilómetro 8, que no aparece desde hace cinco días. Su caso se suma al de los jubilados Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos desde el 11 de octubre en los Cañadones de Visser.

De acuerdo con fuentes policiales, Vivar fue visto por última vez el miércoles 15 de octubre en la zona norte de la ciudad. Desde entonces, no se volvió a saber nada sobre su paradero.

El lugar de donde fue avistado antes de desaparecer se encuentra a unos 18 kilómetros del sitio donde fue hallada la camioneta de Kreder y Morales, lo que despertó sospechas y temores entre los vecinos. La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut desplegó rastrillajes en sectores costeros y rutas cercanas, mientras se intenta reconstruir los últimos movimientos del joven.

Prefectura realizó un sobrevuelo sobre la zona donde desaparecieron los jubilados en Chubut.

Prefectura realizó un sobrevuelo sobre la zona donde desaparecieron los jubilados en Chubut.

Cómo es Luciano Emanuel Vivar

Luciano mide 1,75 metros, es de contextura robusta, tiene tez blanca, cabello corto y negro, y pesa aproximadamente 80 kilos. Al momento de su desaparición vestía campera negra, pantalón jogging negro con franjas rojas y zapatillas grises.

Las autoridades pidieron que quienes tengan información se comuniquen con la comisaría más cercana o con la línea 101.

Familiares y amigos de Luciano iniciaron una búsqueda paralela a través de redes sociales, compartiendo fotos y actualizaciones sobre el caso. “No sabemos nada desde el miércoles, y cada hora que pasa duele más”, escribió uno de sus allegados en Facebook, donde la comunidad se sumó con mensajes de apoyo y pedidos de difusión.

En paralelo, continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos

La desaparición de Vivar ocurre mientras sigue activa la investigación por el paradero de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), la pareja de jubilados que fue vista por última vez el 11 de octubre en el norte de Comodoro.

El fiscal Cristian Olazábal habló con A24 y se mostró pesimista: “Si te lo tengo que responder desde la esperanza, ojalá que sí. Si lo tengo que responder desde el sentido común, diría que no están con vida”, afirmó.

ste viernes se llevó adelante un sobrevuelo en la zona de Comodoro Rivadavia. (Foto: Prefectura)

ste viernes se llevó adelante un sobrevuelo en la zona de Comodoro Rivadavia. (Foto: Prefectura)

Rastrillajes por tierra y aire en la costa de Chubut

Durante el viernes, bomberos, policías y equipos de rescate realizaron un nuevo operativo en la franja costera que va de Caleta Córdova a Rocas Coloradas, bajo viento y llovizna.

Un video difundido por los investigadores muestra vehículos 4x4 avanzando por caminos de ripio y agentes con linternas revisando zonas rocosas. Los operativos continuarán durante el fin de semana con el apoyo de equipos especializados en búsqueda terrestre y marítima.

Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis. Los investigadores intentan determinar si existe una conexión entre ambos casos o si se trata de desapariciones independientes ocurridas en la misma región.

