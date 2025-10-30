Dolor en Quilmes: murió el nene que estaba internado después de que se le cayera encima un arco de handball

Una tragedia conmociona a la comunidad de Quilmes. Un nene de 8 años, identificado como Benicio, murió luego de que un arco de handball se le cayera encima mientras participaba de una actividad recreativa en el Club Atlético Argentino de Quilmes.
El chico de 8 años ya había sido diagnosticado con muerte cerebral tras el accidente ocurrido en el club Argentino de Quilmes mientras practicaba con sus compañeros.
El hecho ocurrió en una cancha multipropósito del club, donde el pequeño —jugador del básquet infantil de la institución— se encontraba junto a sus compañeros. En un momento, uno de los chicos se trepó a un arco, que no estaba amurado al piso, y la estructura metálica cedió, cayendo directamente sobre Benicio.
El impacto fue brutal: el nene recibió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente. Sus familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrinofaríngea y un paro cardiorrespiratorio.
Fuentes médicas informaron que, al llegar al hospital, Benicio fue sometido a estudios tomográficos que revelaron lesiones craneales graves y hemorragia intracraneal. Los profesionales intentaron estabilizarlo, pero su cuadro se complicó por una hemorragia abdominal, lo que obligó a realizar una cirugía de urgencia.
A pesar de los esfuerzos, el nene no logró sobrevivir. Desde el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron que falleció poco después de la intervención quirúrgica.
El Club Atlético Argentino de Quilmes publicó un mensaje en redes sociales lamentando la pérdida de su joven deportista: “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio”.
La noticia también causó profundo dolor en el colegio Nazareth de Quilmes, donde el niño cursaba sus estudios primarios. Docentes y padres organizaron una cadena de oración y una colecta solidaria para acompañar a la familia.
Tras conocerse el fallecimiento de Benicio, familiares y vecinos de Quilmes comenzaron a reclamar mayores controles de seguridad en los clubes e instituciones deportivas que frecuentan niños. Señalan que muchos arcos y estructuras no están fijados correctamente, lo que representa un riesgo mortal durante los entrenamientos o actividades recreativas.
Autoridades municipales y provinciales informaron que se abrirá una investigación administrativa para determinar si hubo negligencia en el mantenimiento de las instalaciones del club.
El caso de Benicio recuerda a otro hecho trágico ocurrido en mayo de 2023 en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, cuando un adolescente de 14 años murió luego de que un arco le cayera encima mientras jugaba al fútbol.
La víctima, Agustín Ramírez, se encontraba con amigos en el club municipal Delfo Cabrera cuando el arco —que estaba en mal estado— se desplomó sobre su pecho. Sufrió lesiones internas en el hígado, páncreas y pulmones y falleció horas después en el Hospital Presidente Perón.
Un testigo relató en aquel momento: “El arco estaba podrido. Se le cayó en el pecho y le causó una hemorragia interna. Llegó vomitando sangre al hospital. Luchó por su vida, pero no aguantó”.