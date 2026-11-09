Pablo Quirno sobre la visita de León XIV: "El Papa les está hablando a todos"

Además, afirmó que el Gobierno "está tomando nota" de los conceptos expresados por León XIV y remarcó que sus planteos no son "ajenos" a la administración nacional. "El Papa le está hablando a todos, nos habla a todos, no hay diferencias", expresó sobre las intervenciones del Santo Padre y rechazó que sean dirigidas hacia Milei.

En línea con lo planteado por León XIV, Quirno que en el Gobierno están "en contra del curro contra los discapacitados, como el curro a la pobreza" y sostuvo que es la "tarea de todos los días" que lleva adelante la administración libertaria.

El funcionario también destacó que Milei no especuló políticamente al invitar al Pontífice. Según explicó, si el Presidente hubiera priorizado un cálculo político, le habría resultado más sencillo no cursar la invitación. Por el contrario, sostuvo que Milei priorizó que el Papa "le dé un mensaje a los argentinos independientemente de lo que pueda llegar a inferir de lo que estamos haciendo acá".

Por último, Quirno se refirió a la homilía del Papa y destacó que uno de sus ejes centrales fue la familia. Consideró que el mensaje de León XIV tiene un alcance universal y transversal, y que sus palabras interpelan a toda la sociedad.