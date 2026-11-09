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Pablo Quirno
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Pablo Quirno sobre la visita de León XIV: "El Papa les está hablando a todos"

El canciller destacó el trabajo de organización de la visita apostólica, defendió la decisión de Milei de invitar al Pontífice y aseguró que el mensaje de León XIV "nos interpela a todos".

Pablo Quirno visitó el estudio de A24. (Foto: captura).

Pablo Quirno visitó el estudio de A24. (Foto: captura).

El canciller Pablo Quirno se refirió a la visita del papa León XIV a la Argentina, destacó el trabajo de organización que implicó su llegada y aseguró que el Gobierno "está tomando nota" de los mensajes que transmitió el Pontífice durante sus actividades. Además, recordó que la invitación del presidente Javier Milei se realizó en febrero de este año y sostuvo que el objetivo fue que el Santo Padre pudiera dejar un mensaje para todos los argentinos, más allá de cualquier interpretación política.

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León XIV se reunió con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales en la UCA. (Foto: Reuters).
PABLO QUIRNO - CANCILLER: "EL MENSAJE DEL PAPA NOS INTERPELA, TOMAMOS NOTA"

Quirno explicó que hubo conversaciones profundas para definir el armado de la agenda y reconoció que la organización de una visita de estas características representa un "desafío muy grande". En ese sentido, destacó la participación de quienes acompañaron al Gobierno desde que se cursó la invitación presidencial.

Al referirse a la masiva recepción que tuvo León XIV, que hoy en la misa que brindó en Palermo se calcula que movilizó a más de 2 millones de personas, Quirno analizó: "Es una confluencia de varios factores, la fe católica de los argentinos, que hace 39 años no nos visitaba un Papa y que sea el Santo Padre, es una gracia".

Quirno destacó el mensaje de unidad del papa León XIV

Durante sus declaraciones, el canciller también hizo referencia a las palabras que el Pontífice dedicó al papa Francisco y trazó un paralelo con el discurso del presidente Javier Milei, quien también convocó a la unión de todos los argentinos en el mensaje por cadena nacional que brindó junto a León XIV este último domingo en el Palacio Libertad.

Además, afirmó que el Gobierno "está tomando nota" de los conceptos expresados por León XIV y remarcó que sus planteos no son "ajenos" a la administración nacional. "El Papa le está hablando a todos, nos habla a todos, no hay diferencias", expresó sobre las intervenciones del Santo Padre y rechazó que sean dirigidas hacia Milei.

En línea con lo planteado por León XIV, Quirno que en el Gobierno están "en contra del curro contra los discapacitados, como el curro a la pobreza" y sostuvo que es la "tarea de todos los días" que lleva adelante la administración libertaria.

El funcionario también destacó que Milei no especuló políticamente al invitar al Pontífice. Según explicó, si el Presidente hubiera priorizado un cálculo político, le habría resultado más sencillo no cursar la invitación. Por el contrario, sostuvo que Milei priorizó que el Papa "le dé un mensaje a los argentinos independientemente de lo que pueda llegar a inferir de lo que estamos haciendo acá".

Por último, Quirno se refirió a la homilía del Papa y destacó que uno de sus ejes centrales fue la familia. Consideró que el mensaje de León XIV tiene un alcance universal y transversal, y que sus palabras interpelan a toda la sociedad.

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