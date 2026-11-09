En la Catedral Metropolitana, León XIV participó de una oración junto al Episcopado

Un recorrido por las regiones y las devociones populares

León XIV repasó las características de distintas zonas del país y las vinculó con sus tradiciones religiosas y productivas. “Pensemos en el noroeste, en su fe sencilla y sus hondas devociones. Vayamos al Litoral, con sus grandes ríos y sus campos sembrados de futuro. Crucemos al noreste, para asombrarnos de sus maravillosas cataratas y sus extensos yerbatales, que distinguen las costumbres de todo el Cono Sur”, señaló.

Luego continuó con una referencia a Cuyo, la región pampeana y las sierras. “Acerquémonos a la región de Cuyo, donde las viñas dan alegría al corazón del hombre. Pasemos por las pampas y valoremos la sabiduría de quienes trabajan la tierra. Subamos a las sierras y, desde lo alto, apreciemos los dones de la creación”.

El Papa encabezó la celebración de vísperas junto a los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. (Foto: Reuters)

También incluyó al sur argentino en su recorrido y destacó la presencia de la fe en sus comunidades. “Vayamos al sur, donde el frío y los desiertos no impiden la cálida acogida de la fe. En esta variedad geográfica y cultural encontramos una presencia maternal que acompaña a sus habitantes y hacia la cual el pueblo expresa su cariño en marchas y peregrinaciones, en caminos de fe y de promesas recorridos a pie o a caballo, en poemas, oraciones y cantos que se elevan en honor de su nombre”, afirmó.

En ese tramo, el Papa mencionó distintas advocaciones marianas vinculadas con la devoción popular argentina, entre ellas la Santísima Virgen del Milagro, Nuestra Señora del Valle, la Virgen del Rosario, María de Itatí y Nuestra Señora de Luján.

El recuerdo de San Martín y de Francisco

El pontífice también puso el foco en la historia de la Catedral Metropolitana y en las figuras vinculadas con el templo. “Pongamos nuestra mirada en esta Catedral en donde nos encontramos reunidos”, pidió. Allí recordó que descansan “los restos del General José Francisco de San Martín, padre de la patria” y que ese mismo lugar fue ocupado por “nuestro querido papa Francisco antes de ser llamado a representar la Iglesia universal”.

El pontífice también puso el foco en la historia de la Catedral Metropolitana y en las figuras vinculadas con el templo. (Foto: Reuters)

Además, destacó a los obispos argentinos que trabajaron por la unión y la paz. Entre ellos mencionó a los beatos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio.

La oración junto al Episcopado argentino

La celebración de vísperas forma parte de la Liturgia de las Horas y corresponde a la oración de la tarde. No se trata de una misa, sino de un encuentro litúrgico en el que la comunidad se reúne para dar gracias por la jornada y rezar.

La participación de los equipos sinodales también le dio un sentido particular a la ceremonia. La sinodalidad es una forma de entender la vida de la Iglesia basada en el camino compartido, la escucha de sus integrantes y la participación de distintos sectores en la misión evangelizadora.

En su discurso, recordó a Francisco, a José de San Martín y a referentes de la Iglesia argentina. (Foto: Reuters)

La actividad en la Catedral fue parte de una jornada que incluyó una visita al Cottolengo Don Orione, una misa multitudinaria en el barrio porteño de Palermo, un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y una reunión con referentes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

El último compromiso de León XIV será una cena con los obispos argentinos, prevista para las 19.45 en el Arzobispado de Buenos Aires.