Una multitud espera a León XIV en Córdoba para la misa en el predio de Fadea

Desde las primeras horas del día, peregrinos de distintos puntos del país llegaron a la zona para esperar al pontífice. La expectativa estuvo marcada por el fervor religioso y la organización de una vigilia que continuará durante la noche, antes de la llegada del Papa.

La agenda de León XIV en Córdoba

La actividad del Pontífice comenzará por la mañana. Según el cronograma previsto, a las 9 llegará al aeropuerto, y a las 10 presidirá la misa en Fadea, realizará un recorrido en papamóvil y saludará a los fieles desde el Arzobispado.

Por la tarde, León XIV participará de un encuentro con la comunidad religiosa en la Catedral de Córdoba. Luego emprenderá el regreso a Buenos Aires.

La misa en Fadea será el eje central de la visita papal a la provincia y reunirá a fieles que comenzaron a llegar con anticipación para asegurarse un lugar en la celebración.

Un operativo sanitario durante la apertura del predio

Durante el ingreso de los asistentes se registró un episodio de emergencia médica. Un hombre que esperaba desde hacía varias horas junto a su familia se descompensó en el acceso norte de Fadea, minutos después de la apertura de las puertas.

El personal sanitario lo asistió en el lugar y lo trasladó en ambulancia hacia un centro de salud, pero falleció durante el trayecto.