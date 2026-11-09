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Una multitud espera a León XIV en Córdoba para la misa en el predio de Fadea

El Papa llegará este martes a Córdoba para celebrar una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones. Las puertas se abrieron durante la tarde del lunes y miles de fieles comenzaron a ingresar para participar de la vigilia.

Una multitud espera a León XIV en Córdoba para la misa en el predio de Fadea. (Foto: La Voz).

Una multitud espera a León XIV en Córdoba para la misa en el predio de Fadea. (Foto: La Voz).

Una multitud comenzó a ingresar este lunes al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, para participar de la vigilia a la espera del papa León XIV, quien este martes celebrará una misa multitudinaria en la provincia. La ceremonia está prevista para las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del complejo.

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Las puertas del predio se abrieron durante la tarde y los fieles comenzaron a ocupar el espacio destinado a la celebración. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, estimó que la convocatoria podría alcanzar el millón de personas.

El Papa llegará este martes a Córdoba para celebrar una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. (Foto: La Voz)

El Papa llegará este martes a Córdoba para celebrar una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. (Foto: La Voz)

El gobernador compartió un mensaje en su cuenta de la red social X en donde expresó que "para Córdoba es un orgullo recibirlos con los brazos abiertos y ser protagonistas de una jornada que quedará para siempre el el corazón de nuestra provincia".

"¡Qué emoción ver llegar a los primeros peregrinos para vivir este encuentro histórico con el Papa León XIV!", sostuvo.

Desde las primeras horas del día, peregrinos de distintos puntos del país llegaron a la zona para esperar al pontífice. La expectativa estuvo marcada por el fervor religioso y la organización de una vigilia que continuará durante la noche, antes de la llegada del Papa.

La agenda de León XIV en Córdoba

La actividad del Pontífice comenzará por la mañana. Según el cronograma previsto, a las 9 llegará al aeropuerto, y a las 10 presidirá la misa en Fadea, realizará un recorrido en papamóvil y saludará a los fieles desde el Arzobispado.

Por la tarde, León XIV participará de un encuentro con la comunidad religiosa en la Catedral de Córdoba. Luego emprenderá el regreso a Buenos Aires.

La misa en Fadea será el eje central de la visita papal a la provincia y reunirá a fieles que comenzaron a llegar con anticipación para asegurarse un lugar en la celebración.

Un operativo sanitario durante la apertura del predio

Durante el ingreso de los asistentes se registró un episodio de emergencia médica. Un hombre que esperaba desde hacía varias horas junto a su familia se descompensó en el acceso norte de Fadea, minutos después de la apertura de las puertas.

El personal sanitario lo asistió en el lugar y lo trasladó en ambulancia hacia un centro de salud, pero falleció durante el trayecto.

En pocas palabras

  • Multitud espera: Miles de fieles ingresaron al predio de Fadea en Córdoba para la vigilia previa a la misa del Papa León XIV.
  • Agenda papal: El Sumo Pontífice celebrará una misa a las 10, recorrerá en papamóvil y saludará a los fieles desde el Arzobispado.
  • Incidente médico: Un hombre se descompensó y falleció durante el ingreso de asistentes al predio de la Fábrica Argentina de Aviones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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