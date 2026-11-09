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La conmovedora señal que Arturo Puig recibió de Selva Alemán al ver al papa León XIV

Arturo Puig contó el gesto del papa León XIV durante su recorrido por Buenos Aires y la interpretación de Nancy Pazos que lo conmovió al recordar a Selva Alemán.

9 nov 2026, 19:21
selva aleman y arturo puig, papa leon
selva aleman y arturo puig, papa leon

Hay instantes que duran apenas unos segundos, pero dejan una huella difícil de borrar. Eso fue lo que le pasó a Arturo Puig durante el paso de León XIV por la avenida del Libertador. Desde el balcón de su departamento, acompañado por su hija Ximena, el actor siguió el recorrido del Pontífice y advirtió un gesto que no esperaba: el Papa giró la cabeza y miró hacia el lugar donde estaban ellos.

Lo que en principio parecía una escena fugaz adquirió otro significado horas más tarde, cuando Puig compartió la experiencia en una charla con Nancy Pazos para Radio 10. Allí, al reconstruir lo sucedido, el artista se mostró movilizado por aquel instante y escuchó una interpretación de la periodista que lo llevó a recordar especialmente a Selva Alemán, su mujer, quien falleció en septiembre de 2024.

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“Fue espectacular, porque yo justo vivo en la salida del túnel, por donde salió con el Papamóvil”, relató el querido actor. Según explicó, León XIV avanzaba mirando hacia adelante, hasta que, de manera inesperada, dirigió la mirada hacia el sector donde se encontraba junto a su hija.

“Iba mirando al frente” cuando, de pronto, giró hacia el sector donde él y su hija observaban el paso de la comitiva papal. Aunque el gesto fue breve, Puig lo recordó con una emoción especial.

Qué le dijo Nancy Pazos a Arturo Puig sobre ese gesto del Papa

El momento más conmovedor de la entrevista llegó cuando Pazos se animó a compartir lo que había interpretado al escuchar el relato del actor. Para la conductora, aquella mirada de León XIV podía tener un significado mucho más profundo y estar relacionada con Selva.

“Cuando me decís que el Papa pasaba, pero que de repente se dio vuelta y miró para el balcón donde estaban ustedes, yo creo que esa fue una señal de Selva. No me jodas”, le dijo la periodista.

La reacción de Puig fue tan espontánea como emotiva. Antes de responder, hizo una pausa y quedó en silencio durante unos segundos. Por último, coincidió con la lectura de Pazos y expresó: “Sí... La verdad que tenés razón. Total y absolutamente”.

La respuesta dejó al descubierto cuánto sigue presente Selva en la vida del actor. Desde la muerte de la actriz, Puig atraviesa una etapa marcada por su ausencia, después de haber compartido con ella décadas de amor, compañerismo y una extensa trayectoria artística.

     

 

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