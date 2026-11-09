La conmovedora señal que Arturo Puig recibió de Selva Alemán al ver al papa León XIV

Qué le dijo Nancy Pazos a Arturo Puig sobre ese gesto del Papa

El momento más conmovedor de la entrevista llegó cuando Pazos se animó a compartir lo que había interpretado al escuchar el relato del actor. Para la conductora, aquella mirada de León XIV podía tener un significado mucho más profundo y estar relacionada con Selva.

“Cuando me decís que el Papa pasaba, pero que de repente se dio vuelta y miró para el balcón donde estaban ustedes, yo creo que esa fue una señal de Selva. No me jodas”, le dijo la periodista.

La reacción de Puig fue tan espontánea como emotiva. Antes de responder, hizo una pausa y quedó en silencio durante unos segundos. Por último, coincidió con la lectura de Pazos y expresó: “Sí... La verdad que tenés razón. Total y absolutamente”.

La respuesta dejó al descubierto cuánto sigue presente Selva en la vida del actor. Desde la muerte de la actriz, Puig atraviesa una etapa marcada por su ausencia, después de haber compartido con ella décadas de amor, compañerismo y una extensa trayectoria artística.