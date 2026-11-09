Yanina Latorre reveló el detalle que generó polémica en la misa del papa León XIV y lanzó una crítica: "Rarísimo"

Qué llamó la atención de Yanina Latorre sobre los looks de las invitadas

Uno de los aspectos que más sorprendió a la conductora fue que, mientras la mayoría respetó la consigna de vestir de negro, hubo dos invitadas que eligieron otros colores: Zulemita Menem y su madre, Zulema Yoma. "Y quedé en remerita, entiendo que un brazo no iba a hacer nada, nadie nos dijo nada. Era todo protocolo, todo el mundo estaba de oscuro, los hombres de traje. Las únicas dos personas que fueron de color, rarísimo, Zulemita Menem y la madre, Zulema Yoma", cuestionó.

Latorre hizo especial hincapié en la elección de ambas y recordó que tanto Zulemita como Zulema ocuparon un lugar institucional ligado a la figura de primera dama. "Las dos fueron primera dama deberían poder seguir el protocolo, estaban de rosa y celeste", reveló.

"Rarísimo, todo el mundo estaba de negro. Estaba Pampita con un pantalón negro, una camisa negra, estaba Flor de la V con un vestido negro, estaban todas las políticas, todas", agregó la conductora.