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Yanina Latorre reveló el detalle que generó polémica en la misa del papa León XIV y lanzó una crítica: "Rarísimo"

En El Observador, Yanina Latorre contó cómo fue el evento, habló del estricto protocolo y reparó en un detalle de la vestimenta de algunas invitadas que no dejó pasar.

9 nov 2026, 21:15
yanina latorre
yanina latorre

La misa encabezada por el papa León XIV reunió a numerosas figuras del espectáculo, la política y distintos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, más allá de la ceremonia religiosa, algunos detalles del protocolo y la vestimenta de los invitados también dieron que hablar. Quien aportó información sobre el encuentro fue Yanina Latorre, que contó su experiencia en su programa radial de El Observador.

La conductora explicó que, antes del evento, hubo muchas consultas sobre cómo debían vestirse los asistentes. Según relató, la indicación general era concurrir con ropa oscura y prendas que cubrieran los brazos. Por eso, ella eligió un traje negro acompañado por una remera. "Mucha gente preguntaba por la ropa, decía que era de negro, que había que ir de manga larga, yo fui con un traje negro y esta remera. Llegó un momento que el calor era tan abrumador que todo el mundo se empezó a sacar los sacos", comenzó contando.

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Con el correr de la ceremonia, las altas temperaturas hicieron que varios invitados dejaran de lado sus sacos. En ese contexto, Latorre contó que también se quedó con una prenda más liviana y explicó que no recibió ninguna indicación para cubrirse los brazos.

Qué llamó la atención de Yanina Latorre sobre los looks de las invitadas

Uno de los aspectos que más sorprendió a la conductora fue que, mientras la mayoría respetó la consigna de vestir de negro, hubo dos invitadas que eligieron otros colores: Zulemita Menem y su madre, Zulema Yoma. "Y quedé en remerita, entiendo que un brazo no iba a hacer nada, nadie nos dijo nada. Era todo protocolo, todo el mundo estaba de oscuro, los hombres de traje. Las únicas dos personas que fueron de color, rarísimo, Zulemita Menem y la madre, Zulema Yoma", cuestionó.

Latorre hizo especial hincapié en la elección de ambas y recordó que tanto Zulemita como Zulema ocuparon un lugar institucional ligado a la figura de primera dama. "Las dos fueron primera dama deberían poder seguir el protocolo, estaban de rosa y celeste", reveló.

"Rarísimo, todo el mundo estaba de negro. Estaba Pampita con un pantalón negro, una camisa negra, estaba Flor de la V con un vestido negro, estaban todas las políticas, todas", agregó la conductora.

     

 

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