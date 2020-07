Coronavirus: médicos advierten que el 15% del personal de la salud está contagiado y que escasean los profesionales

"No es nuevo que en la Argentina faltan enfermeros, pero ahora con la pandemia también faltan terapistas" (Foto: captura de TV).

Ubicados en la primera línea fuego en la lucha contra el coronavirus, los médicos vuelven a alzar la voz en reclamo de insumos para trabajar. Y en ese contexto, para graficar su situación, advierten que el 15% del personal está contagiado, principalmente como consecuencia del "pluriempleo".

En diálogo con Antonio Laje, en A24, Marcelo Userpater, médico nefrólogo y vocero de Médicos Autoconvocados, explicó que la otra gran preocupación de los trabajadores de salud es la falta de personal. Y aclaró: "Debería haber al menos un terapista especializado cada cuatro camas y, en la realidad, tenemos un terapista cada 10 o 12 camas".

"El problema se agrava con la pandemia, porque si llegaran a sobrar respiradores, lo que van a faltar son los terapistas especializados", agregó.

El médico remarcó que el otro grave problema que se suma es el escaso sueldo. "No hay reemplazos, los médicos no quieren hacer esas guardias porque arriesgan su vida y no ganan nada", afirmó.