"La odio": el motivo por el que Renato Rossini terminó con Rosina Beltrán tras Gran Hermano

El peruano no ocultó su enojo al recordar lo sucedido: "Me dolió y me dio bronca. Me rompió los huevos porque cuando yo salí, ella estaba obsesionada con entrar a la casa para conocer al uruguayo (Tato) y ella estaba conmigo”.

Rossini también enumeró actitudes que lo alejaron definitivamente: “ Nunca subió una foto conmigo para mi cumpleaños. Todo era oculto, oculto… yo ya estaba haciendo el luto de la relación”.

El quiebre final llegó cuando Rosina compartió un stream con Tato Algorta, el ganador de la edición pasada de Gran Hermanp: “Lo histeriquea mal y yo quedo como un pelotudo. Esa misma semana le terminé”.

Y cerró con una sentencia que resume su postura: “Yo no me merezco eso. Yo no histeriqueo con ninguna mujer y ella sí lo hizo con alguien que me jodía”.

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Qué había contado Rosina Beltrán de la particular forma en que llama a su novio Renato Rossini en la intimidad

Rosina Beltrán y Renato Rossini, ambos exparticipantes de Gran Hermano, habían oficializado su romance hace un año y la uruguaya, en el stream de DGO había revelado el apodo cariñoso con el que lo llama en la intimidad.

“Estamos encaminados. Estamos contentos. Nos acompañamos mucho”, había expresado Beltrán al hablar del presente junto a Renato.

“¿Cómo le decís en la intimidad?”, le había preguntado el Tucu Lóepz. Entre risas y algo nerviosa, la modelo le había confesado: “Es un montón eso... Yo le digo bebi".

Rosina también había aclarado que no comparten casa y que la relación se sostenía a la distancia: "Con Renato no convivimos. Él ahora está en Perú, laburando en un programa. Por eso estamos a distancia”.