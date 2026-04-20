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"La odio": el motivo por el que Renato Rossini terminó con Rosina Beltrán tras Gran Hermano

El ex Gran Hermano Renato Rossini reveló el motivo que lo llevó a terminar su relación con Rosina Beltrán. Todos los detalles.

20 abr 2026, 12:04
renato rossini y rosina beltran
renato rossini y rosina beltran

Cinco meses después de la ruptura, Renato Rossini decidió hablar sin filtro sobre su relación con Rosina Beltrán, a quien conoció en Gran Hermano. El peruano eligió el reality La Granja VIP para sincerarse y allí dejó frases que no pasaron desapercibidas.

“Rosina es linda, lo máximo. Pero a ella la habían shippeado con un uruguayo que terminó ganando. Y ella dijo en un stream que él le parecía re lindo”, comenzó contando.

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El exparticipante recordó cómo se dio el primer acercamiento: “Luego la conozco a Rosina en un stream de Telefe. Después me voy a Punta del Este por Año Nuevo. Nos vimos, hicimos click, hicimos match, pero la odio”.

La relación se hizo pública tras un beso que compartieron al salir de la casa del Big. Sin embargo, según Renato, esa exposición fue el detonante: “Cuando a mí me votan por segunda vez y entro a la casa de Gran Hermano, después salgo y nos damos un beso en público. A ella le cayó tanto hate que cortó todo”.

El peruano no ocultó su enojo al recordar lo sucedido: "Me dolió y me dio bronca. Me rompió los huevos porque cuando yo salí, ella estaba obsesionada con entrar a la casa para conocer al uruguayo (Tato) y ella estaba conmigo”.

Rossini también enumeró actitudes que lo alejaron definitivamente: “ Nunca subió una foto conmigo para mi cumpleaños. Todo era oculto, oculto… yo ya estaba haciendo el luto de la relación”.

El quiebre final llegó cuando Rosina compartió un stream con Tato Algorta, el ganador de la edición pasada de Gran Hermanp: “Lo histeriquea mal y yo quedo como un pelotudo. Esa misma semana le terminé”.

Y cerró con una sentencia que resume su postura: “Yo no me merezco eso. Yo no histeriqueo con ninguna mujer y ella sí lo hizo con alguien que me jodía”.

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Qué había contado Rosina Beltrán de la particular forma en que llama a su novio Renato Rossini en la intimidad

Rosina Beltrán y Renato Rossini, ambos exparticipantes de Gran Hermano, habían oficializado su romance hace un año y la uruguaya, en el stream de DGO había revelado el apodo cariñoso con el que lo llama en la intimidad.

“Estamos encaminados. Estamos contentos. Nos acompañamos mucho”, había expresado Beltrán al hablar del presente junto a Renato.

“¿Cómo le decís en la intimidad?”, le había preguntado el Tucu Lóepz. Entre risas y algo nerviosa, la modelo le había confesado: “Es un montón eso... Yo le digo bebi".

Rosina también había aclarado que no comparten casa y que la relación se sostenía a la distancia: "Con Renato no convivimos. Él ahora está en Perú, laburando en un programa. Por eso estamos a distancia”.

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