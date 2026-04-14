El dólar mayorista rebotó durante la jornada de este martes y cortó su racha bajista

La banda cambiaria y la cotización del dólar

Por su parte, el Banco Central fijó la banda superior del esquema cambiario en $1.677,45, lo que deja al dólar mayorista aún un 23% por debajo de ese techo de flotación.

En el segmento minorista, el dólar al público cerró sin cambios en $1.385 en el Banco Nación, lo que interrumpió una seguidilla de cuatro caídas consecutivas.

En tanto, el dólar blue también subió diez pesos, un 0,7%, y se ofreció a $1.410 para la venta, mientras que la brecha con el tipo de cambio minorista se mantuvo en torno a los 55 pesos.

Las reservas del Banco Central

Desde el mercado destacaron que, pese a una leve caída en las reservas brutas, las reservas netas continúan en terreno positivo por tercera jornada consecutiva, en un contexto donde el Gobierno aprovecha la apreciación del peso para fortalecer el balance del Banco Central sin generar tensiones cambiarias.

En paralelo, el Ejecutivo se encuentra próximo a cerrar un acuerdo a nivel técnico con el FMI, en el marco de la segunda revisión del programa vigente. Ese entendimiento podría destrabar un desembolso de USD 1.000 millones, aunque aún resta la aprobación del directorio del organismo.

Informes privados también remarcaron que el Banco Central mantiene una fuerte presencia compradora en el mercado de cambios, impulsada por una mayor liquidación del sector agroexportador y el ingreso de financiamiento externo, en un escenario de tasas reales en descenso y un contexto internacional más favorable.