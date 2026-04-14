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El dólar mayorista rebotó durante la jornada de este martes y cortó su racha bajista

El mayorista subió 0,7% y cerró en $1.364 luego de tocar mínimos desde septiembre. Las compras oficiales y una inflación por encima de lo esperado frenaron la tendencia descendente del tipo de cambio.

El dólar mayorista rebotó durante la jornada de este martes y cortó su racha bajista

El dólar puso fin a la racha bajista que había acumulado en las últimas ruedas y registró una suba moderada, luego de haber tocado durante la jornada niveles que no se veían desde septiembre del año pasado. Las compras sostenidas del Banco Central y un dato de inflación por encima de lo esperado actuaron como factores que frenaron la tendencia descendente que venía mostrando el tipo de cambio en lo que va de 2026.

Leé también El Banco Central realizó una compa récord de dólares en más de un año y las reservas superaron los USD 45.000 millones
El Banco Central adquirió USD 281 dólares en la jornada de este jueves. (Foto: archivo).

En una rueda con un volumen operado de USD 550 millones, el dólar mayorista avanzó diez pesos, equivalente a un 0,7%, y cerró en $1.364. Durante la jornada había llegado a marcar un mínimo de $1.347, el valor más bajo desde el 26 de septiembre de 2025. De esa manera, cortó seis jornadas de bajas.

A pesar de este rebote, el tipo de cambio oficial acumula una baja de 91 pesos en el año, lo que representa una caída del 6,3%, frente a una inflación cercana al 10% en el mismo período.

El movimiento del peso también se da en un contexto de cambios en el escenario internacional, donde otras monedas mostraron apreciaciones frente al dólar. En ese marco, el real brasileño se fortaleció un 10,2% en 2026 y llegó a operar por debajo de las 5 unidades por dólar.

La banda cambiaria y la cotización del dólar

Por su parte, el Banco Central fijó la banda superior del esquema cambiario en $1.677,45, lo que deja al dólar mayorista aún un 23% por debajo de ese techo de flotación.

En el segmento minorista, el dólar al público cerró sin cambios en $1.385 en el Banco Nación, lo que interrumpió una seguidilla de cuatro caídas consecutivas.

En tanto, el dólar blue también subió diez pesos, un 0,7%, y se ofreció a $1.410 para la venta, mientras que la brecha con el tipo de cambio minorista se mantuvo en torno a los 55 pesos.

Las reservas del Banco Central

Desde el mercado destacaron que, pese a una leve caída en las reservas brutas, las reservas netas continúan en terreno positivo por tercera jornada consecutiva, en un contexto donde el Gobierno aprovecha la apreciación del peso para fortalecer el balance del Banco Central sin generar tensiones cambiarias.

En paralelo, el Ejecutivo se encuentra próximo a cerrar un acuerdo a nivel técnico con el FMI, en el marco de la segunda revisión del programa vigente. Ese entendimiento podría destrabar un desembolso de USD 1.000 millones, aunque aún resta la aprobación del directorio del organismo.

Informes privados también remarcaron que el Banco Central mantiene una fuerte presencia compradora en el mercado de cambios, impulsada por una mayor liquidación del sector agroexportador y el ingreso de financiamiento externo, en un escenario de tasas reales en descenso y un contexto internacional más favorable.

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