El Gobierno presentó un recurso para que la Corte resuelva el conflicto por la reforma laboral

633MES3OT5E3BDWPBWNY3ZS7RI Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación.

En el escrito, de más de 40 páginas, el Estado sostuvo que el juez laboral actuó sin competencia, que no existía “caso” ni legitimación activa de la CGT y que la medida cautelar viola el principio de división de poderes al suspender una ley del Congreso Nacional.

Además, cuestiona que la central obrera pueda representar de manera colectiva a todos los trabajadores del país sin demostrar una afectación directa.

La disputa por el fuero y el traslado del expediente

Uno de los puntos clave del expediente es la discusión sobre qué fuero debe intervenir. La Procuración insiste en que se trata de un caso federal, ya que involucra al Estado Nacional y tiene impacto en todo el país.

En esa línea, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 ya aceptó un planteo del Gobierno para reclamar el expediente, lo que refuerza la estrategia oficial de apartar al fuero laboral.

la-cgt-presento-una-cautelar-en-contra-de-la-reforma-laboral-foto-captura-de-tv-PTPJDMOZOVHSXAXQVYW2WIMYFE La CGT presentó una cautelar en contra de la reforma laboral.

“Gravedad institucional” y división de poderes

En su presentación, el Estado calificó la situación como de “gravedad institucional” al advertir que la suspensión de una ley nacional con alcance general por parte de un tribunal inferior afecta la división de poderes.

El escrito sostiene que ningún juez puede frenar una ley del Congreso con efectos generales y alerta sobre el precedente que podría generar: que cualquier magistrado suspenda normas nacionales.

la-ministra-de-capital-humano-sandra-petovello-foto-minsiterio-de-capital-humano-I7LYQYJGB5B2NIYXTAGMIBNXWM La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello (Foto: Minsiterio de Capital Humano)

El impacto del fallo y los argumentos contra la cautelar

La Procuración también advirtió que la medida judicial genera “incertidumbre” sobre la vigencia de la ley y afecta la seguridad jurídica tanto de empleadores como de trabajadores.

Entre las objeciones, el Gobierno remarcó que: