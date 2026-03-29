Cortes nocturnos y desvíos en CABA: cuáles son los accesos afectados desde este lunes por obras

Como alternativa, los conductores podrán circular por avenidas como Figueroa Alcorta y Del Libertador. En tanto, la salida de Cantilo hacia Udaondo permanecerá cerrada hasta mediados de abril. El tránsito en sentido al centro funcionará con normalidad.

Desvíos en la autopista Dellepiane

En la zona sur, la autopista Dellepiane también tendrá restricciones importantes. El lunes por la noche, desde las 22 y durante 7 horas, se cerrará el sentido hacia provincia por trabajos de hormigonado de un nuevo puente a la altura de la calle Río Negro.

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Quienes viajen hacia Ezeiza deberán desviarse por avenida Argentina y continuar por Larrazábal y Eva Perón. Desde la AU 25 de Mayo, las alternativas incluyen la Perito Moreno, General Paz o arterias como Independencia y Alberdi.

El martes 31, en el mismo horario, se repetirá el esquema pero en sentido hacia el centro, con desvíos desde General Paz hacia distintas avenidas y autopistas.

Más cortes y cambios en la circulación

Además, continúan otras afectaciones iniciadas días atrás. Entre ellas, el cierre del bajo puente Larrazábal y cortes en colectoras de Dellepiane por trabajos de infraestructura.

También hay interrupciones por obras hidráulicas en calles como Larrazábal y Zuviría, donde el tránsito estará restringido, aunque se permitirá el acceso a frentistas.

Cambios en colectivos

Las líneas de colectivo 50, 56, 86, 101 y 117 modificarán sus recorridos habituales durante los cortes. Habrá señalización especial en la zona con indicaciones de desvíos para facilitar la circulación.