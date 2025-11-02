El Ironman 70.3 Triathlon Buenos Aires se disputará este domingo en la Ciudad y provocará importantes afectaciones en el tránsito porteño, con cortes y desvíos que regirán desde las 3.30 de la madrugada hasta las 23:59.
El evento deportivo internacional impactará en la circulación vehicular y peatonal en zonas como Puerto Madero, Retiro, Recoleta y Palermo. Las restricciones comenzaron de madrugada y se extenderán hasta la medianoche.
Cortes y desvíos en CABA: los barrios y avenidas afectadas este domingo por el Ironman 70.3
El evento, que incluye pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie, impactará principalmente en los barrios de Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez.
Las restricciones alcanzarán tanto a avenidas principales como a calles internas de esos barrios. Entre las arterias comprometidas figuran:
Andrés Bello, De los Ombúes, Ernesto Tornquist, Agustín Méndez, Intendente Pinedo, Valentín Alsina, La Pampa, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Leopoldo Lugones, Autopista Illia, Paseo del Bajo y Puente Labruna.
Los cortes serán totales, momentáneos o sucesivos, según el avance de las distintas etapas del triatlón. La organización detalló que los cierres se irán adaptando al desarrollo de la competencia, por lo que la normalización del tránsito dependerá del cronograma deportivo.
Se recomienda a quienes deban circular por la zona consultar previamente los desvíos y planificar rutas alternativas para evitar demoras.
El Ironman 70.3 es una competencia de triatlón de media distancia, con 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie.
Este año, más de 1.300 triatletas de 31 países participarán en el Ironman 70.3 Ciudad de Buenos Aires, considerado uno de los eventos más exigentes y prestigiosos del calendario internacional.
Además, el certamen entregará 50 cupos clasificatorios para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 Niza 2026, posicionando a Buenos Aires entre las sedes con mayor convocatoria del circuito sudamericano.
“La capital de Argentina es una metrópoli cultural que presenta un clima templado, carreteras de calidad y una ubicación centralizada. Buenos Aires es una de las ciudades más grandes y carismáticas del mundo, con opciones culturales, gastronómicas y de alojamiento capaces de satisfacer a visitantes de todos los gustos”, destacó la organización en su web oficial.
Cortes y desvíos por barrio
Puerto Madero y Retiro
Paseo del Bajo
Autopista Presidente Illia
Avenida Antártida Argentina
Avenida Ramón Castillo
Avenida Eduardo Madero
Recoleta y Palermo
Avenida Presidente Figueroa Alcorta
Andrés Bello
De los Ombúes
Ernesto Tornquist
Intendente Pinedo
Valentín Alsina
Belgrano y Núñez
Agustín Méndez
La Pampa
Avenida Leopoldo Lugones
Puente Labruna
Avenida del Libertador (tramos afectados por desvíos)
El Ironman nació en Hawaii en 1978, cuando el infante de marina estadounidense John Collins propuso combinar tres competencias de resistencia para descubrir quién era el mejor atleta: la Waikiki Roughwater Swim (4 km de natación), la Around-Oahu Bike Race (180 km de ciclismo) y la Marathon of Honolulu (42 km de carrera).
Collins fue quien tuvo la idea de unir las tres disciplinas en una misma prueba continua, y así nació el primer Ironman.
Tres años más tarde, la competencia se trasladó a Kona, en la Isla Grande de Hawaii, donde aún se celebra el Campeonato Mundial Ironman cada año.
Con el tiempo, el formato se replicó en distintos países. En 2015, la World Triathlon Corporation (WTC) convirtió a Argentina en el país número 16 en albergar la competencia.
El primer Ironman local se realizó en Tigre, provincia de Buenos Aires, y en tan solo dos horas se agotaron los 1.904 cupos, con atletas de 30 países.
Seis años después, el Ironman debutó en la Ciudad de Buenos Aires, con 1.500 triatletas y una importante presencia internacional, con casi 600 competidores extranjeros.
A partir de 2005, la WTC lanzó el formato Ironman 70.3, que incluye 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de atletismo (la mitad de las distancias del Ironman tradicional).
Cada competencia otorga plazas para el campeonato mundial de la categoría, y atrae tanto a atletas de elite como a aficionados que participan como desafío personal o con el objetivo de simplemente cruzar la meta dentro del límite de 17 horas.