Cortes y desvíos en CABA: los barrios y avenidas afectadas este domingo por el Ironman 70.3

Los cortes serán totales, momentáneos o sucesivos, según el avance de las distintas etapas del triatlón. La organización detalló que los cierres se irán adaptando al desarrollo de la competencia, por lo que la normalización del tránsito dependerá del cronograma deportivo.

Se recomienda a quienes deban circular por la zona consultar previamente los desvíos y planificar rutas alternativas para evitar demoras.

Qué es el Ironman 70.3 Buenos Aires

El Ironman 70.3 es una competencia de triatlón de media distancia, con 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie.

Este año, más de 1.300 triatletas de 31 países participarán en el Ironman 70.3 Ciudad de Buenos Aires, considerado uno de los eventos más exigentes y prestigiosos del calendario internacional.

Además, el certamen entregará 50 cupos clasificatorios para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 Niza 2026, posicionando a Buenos Aires entre las sedes con mayor convocatoria del circuito sudamericano.

“La capital de Argentina es una metrópoli cultural que presenta un clima templado, carreteras de calidad y una ubicación centralizada. Buenos Aires es una de las ciudades más grandes y carismáticas del mundo, con opciones culturales, gastronómicas y de alojamiento capaces de satisfacer a visitantes de todos los gustos”, destacó la organización en su web oficial.

image

Calles y avenidas afectadas por el Ironman 70.3

Cortes y desvíos por barrio

Puerto Madero y Retiro

Paseo del Bajo

Autopista Presidente Illia

Avenida Antártida Argentina

Avenida Ramón Castillo

Avenida Eduardo Madero

Recoleta y Palermo

Avenida Presidente Figueroa Alcorta

Andrés Bello

De los Ombúes

Ernesto Tornquist

Intendente Pinedo

Valentín Alsina

Belgrano y Núñez

Agustín Méndez

La Pampa

Avenida Leopoldo Lugones

Puente Labruna

Avenida del Libertador (tramos afectados por desvíos)

image

La historia del Ironman: de Hawaii al mundo

El Ironman nació en Hawaii en 1978, cuando el infante de marina estadounidense John Collins propuso combinar tres competencias de resistencia para descubrir quién era el mejor atleta: la Waikiki Roughwater Swim (4 km de natación), la Around-Oahu Bike Race (180 km de ciclismo) y la Marathon of Honolulu (42 km de carrera).

Collins fue quien tuvo la idea de unir las tres disciplinas en una misma prueba continua, y así nació el primer Ironman.

Tres años más tarde, la competencia se trasladó a Kona, en la Isla Grande de Hawaii, donde aún se celebra el Campeonato Mundial Ironman cada año.

Con el tiempo, el formato se replicó en distintos países. En 2015, la World Triathlon Corporation (WTC) convirtió a Argentina en el país número 16 en albergar la competencia.

El primer Ironman local se realizó en Tigre, provincia de Buenos Aires, y en tan solo dos horas se agotaron los 1.904 cupos, con atletas de 30 países.

Seis años después, el Ironman debutó en la Ciudad de Buenos Aires, con 1.500 triatletas y una importante presencia internacional, con casi 600 competidores extranjeros.

Ironman 70.3: la versión de media distancia

A partir de 2005, la WTC lanzó el formato Ironman 70.3, que incluye 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de atletismo (la mitad de las distancias del Ironman tradicional).

Cada competencia otorga plazas para el campeonato mundial de la categoría, y atrae tanto a atletas de elite como a aficionados que participan como desafío personal o con el objetivo de simplemente cruzar la meta dentro del límite de 17 horas.