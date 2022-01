El gobierno porteño evalúa cambiar protocolos para el inicio de clases

A la hora de hablar de protocolos, Acuña señaló que aun no están definidos los detalles ya que serán establecidos más cerca del inicio de clases teniendo en cuenta la situación epidemiológica del momento y con el dinamismo que caracterizó las decisiones en el último año. Sin embargo, fue optimista respecto a la presencialidad ya que "la tasa de adherencia a la vacuna en la Ciudad es muy alta" y este es un factor clave para el cuidado de la población.

clases en pandemia.jpg "Los alumnos de nivel inicial y primario regresarán al aula el 21 de febrero", expresó la ministra de Educación de la Ciudad

Además, declaró que el objetivo que tienen no sólo desde su ministerio sino también desde el gobierno es "garantizar la máxima presencialidad sin interrupciones".

En ese sentido, habló de la necesidad de "buscar un protocolo que garantice certezas y tranquilidad" a toda la comunidad educativa pero sin perder de vista el rol de la presencialidad en los procesos de aprendizaje .

"Que no pase como a fines del año pasado, cuando las burbujas se pincharon, se interrumpió todo el tiempo y fue peor el proceso de clases", dijo la ministra.

Clases presenciales PBA.jpg Soledad Acuñas: "El objetivo que tienen no sólo desde su ministerio sino también desde el gobierno es "garantizar la máxima presencialidad sin interrupciones".

Pase sanitario en las escuelas: ¿Si o No?

Sobre la posibilidad de que se solicite un pase sanitario en las escuelas, la ministra fue tajante y expresó que no se va a pedir pase sanitario en las escuelas. " No creemos que haya que prohibirle la entrada a la escuela a un chico cuyos padres no lo han vacunado", explicó la ministra dejando en claro que la prioridad es garantizar a niños, niñas y adolescentes el derecho a la educación.

De todas formas, la ministra incentivó a que los estudiantes lleguen a los centros de aplicación. “Estamos trabajando para facilitar, mejorar y generar más oportunidades para la vacunación, a través de las familias que puedan hacerlo. La intención es el 21 de febrero comenzar las clases con todos los chicos y chicas en las aulas”, remarcó la funcionaria.

Asimismo, Acuña destacó el aceptación de los porteños a la vacuna y dio cifras: detalló que hay más de 65% de menores de 11 años inoculados y que ese porcentaje escala a 90% en los adolescentes con doble dosis. También, señaló: “En la Ciudad tenemos una tasa de adherencia alta en adultos y docentes, ya que más de 90% tienen sus dosis”.