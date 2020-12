cuales-son-los-elementos-de-la-comunicacion

Cuáles son los elementos de la comunicación que entran en juego a la hora del intercambio de mensajes entre sujetos y de qué forma se ve afectada la interpretación de cada uno de ellos.

Al momento de poder comprender los elementos de la comunicación (como el mensaje, el emisor, el receptor, entre otros), se estará abordando la complejidad de los procesos de comunicación en las interacciones sociales. Es por eso que es tan importante desglosar los elementos de la comunicación para determinar cuál es la función de cada uno de ellos.

Cuando se habla de "comunicación", se podría decir que es el proceso por el cual se produce un intercambio de información entre dos sujetos, o más, y donde se ven afectados los elementos de la comunicación. Estos últimos ayudarán a entender cuáles son los fenómenos que explican los procesos de comunicación y cómo se entrelazan en el armado del sentido de los datos. Por lo cual, haremos un breve repaso sobre cuáles son los elementos de la comunicación y daremos una definición breve y sencilla para adentrarnos en el tema.

Al referirnos al sujeto, hablamos sobre la persona que inicia el proceso de comunicación al dar una información que puede ser verbal (o no), gestual, o un simple movimiento con el cuerpo. Este puede ser interpretado por otro sujeto (o varios). Sin embargo, no siempre es sencillo identificar a quien inicia una conversación, ya que es algo muy relativo. Para ejemplificar esto último, daremos un caso. Si un vecino, familiar o amigo, se cruza con una persona y dice "hola". ¿Quién inició la charla? ¿El que dijo "hola"? ¿O el que saludó lo hizo porque la otra persona le hizo un gesto? Quizás, si estuviésemos viendo a las dos personas al mismo tiempo, sería más fácil identificarlo, pero si vemos la figura de una de ellas, es más complicado aún. En cualquier oportunidad la persona "1" y la persona "2", puede ser emisor o receptor, dependiendo de qué lado se ubica.

Junto al emisor aparece el receptor, quien se convierte de manera voluntaria, o no, en ser quien recibe la información emitida por el emisor. Además, la interpreta y decide si debe responderle o no. También define si su devolución será verbal, gestual o con una simple mirada, según la percepción que tenga del otro.

En el medio del emisor y el receptor, se puede identificar al mensaje. Este representa la existencia de lo que se está diciendo, y lo que es captado por el receptor. No solo es lo que se dice (con palabras o gestos), sino también es el fenómeno que se debe descifrar para obtener el significado del mismo, a través de la interpretación. El mensaje es uno de los elementos de la comunicación más importante, ya que no se lo puede desligar del emisor y el receptor, y de su canal de transmisión, los cuales hacen al proceso comunicacional.

No todo es tan sencillo entre los elementos de la comunicación, ya que puede aparecer un "ruido", es decir, todo aquel fenómeno que interfiera en el proceso de comunicación y modifique el mensaje en algunos de sus aspectos. Algunos ejemplos son muy fáciles de vislumbrar y algunos de ellos son los siguientes: una ráfaga de viento o una lluvia, en una llamada telefónica. Un portazo que nos asusta y nos haga cortar una charla por algún segundo, para luego continuar. Para esto, las grandes empresas de comunicación buscaron canales capaces de controlar muy bien las variables que entran en juego en la comunicación. Un tipo de estos podrían ser las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Slack o Facebook Messenger.

Recién fue nombrado y ahora lo desarrollamos. ¿De qué estamos hablando? De los canales de la comunicación. Estos son por donde viaja el mensaje, de un lugar a otro. En una charla, el canal sería las ondas de sonido que se encuentran en el aire, mientras que en Internet, el canal es un sistema binario de transmisión de señales. Otros canales podrían ser el papel, los correos electrónicos, las cartas, etc.

Entre los últimos, pero no por esto menos importantes, se encuentran los códigos, el contexto y el feedback, los cuales desarrollaremos a continuación. En primer lugar, el "código" es el conjunto de normas y signos que posibilitan expresar y emitir mensajes con sistemas complejos. Entre ellos, existen diferentes códigos y que pueden ser aplicados en una charla, en la escritura o una comunicación de señas. La existencia del código implica que el emisor debe realizar un proceso de codificación si quiere emitir un mensaje propio, y el receptor tiene que descodificar este si pretende entenderlo.

El anteúltimo elemento de la comunicación que mencionaremos es el "contexto", ya que es el entorno espacio-temporal en el cual tiene lugar la comunicación, y que puede interferir en la misma dependiendo dónde nos encontremos. La comunicación no se puede analizar sin tener en cuenta su contexto. No es lo mismo que una persona saluda al ingresar a su casa luego de un día largo de trabajo, que saludar en el comienzo de un congreso para dar inicio a una exposición pública. Los saludos serán distintos, debido a su particular contexto. Nuestro entorno condiciona no solo cómo decimos las cosas, sino incluso el contenido de lo que nos planteamos comunicar. El contexto determina cómo nos vamos a dirigir a otra persona.

Por último, el feedback, es el elemento de la comunicación que representa la respuesta que brinda el receptor al emisor, luego de haber interpretado (o no) su mensaje.