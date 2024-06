La decisión de Milei llega en un momento crítico, apenas días después de que el Congreso rechazara una propuesta para eliminar las jubilaciones de privilegio, un tema que ha sido objeto de acalorados debates en el ámbito político y social. Pese al revés legislativo, el presidente ha reiterado su postura firme al respecto.

"No me importa en absoluto que no se hayan conseguido los votos necesarios. Yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Si hago bien mi trabajo, podré seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto", declaró Milei, subrayando su compromiso con la ética y la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

Javier Milei periodistas A24.com y MDO.jpg De cuánto es la jubilación de privilegio a la que renunció Javier Milei

¿Qué implica la jubilación de privilegio?

La Ley N° 24.018 establece un régimen de asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente y los Jueces de la Corte Suprema de la Nación, que se activa a partir del cese en sus funciones. Según esta normativa, el presidente de la Nación recibe una suma equivalente a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema, mientras que el vicepresidente percibe las tres cuartas partes de dicha suma. En la actualidad, esto se traduce en un haber mensual de aproximadamente $5.621.481,53.

El comunicado oficial del gobierno destacó que esta renuncia es un paso más hacia el "cambio cultural necesario para la verdadera transformación económica y moral que requiere nuestra Nación, para volver a ser aquel país que nos legaron nuestros padres y los próceres de la patria".

Reacciones y expectativas

La renuncia de Milei a su jubilación de privilegio ha sido recibida con diversas reacciones. Sus partidarios ven en este acto un ejemplo de coherencia y compromiso con sus promesas de campaña, mientras que sus detractores lo consideran una maniobra política en medio de un contexto complejo.

Esta decisión marca un precedente en la política argentina y abre la puerta a futuras discusiones sobre la equidad y la sostenibilidad del sistema previsional. El debate sobre las jubilaciones de privilegio no termina aquí y es probable que continúe siendo un tema central en la agenda legislativa y pública en los próximos meses.