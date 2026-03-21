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Luto en la música

De que murió Daniel Buira, el baterista fundador de Los Piojos

Conmoción por el sorpresivo deceso del baterista fundador de Los Piojos, a los 54 años. Además de su aporte a la reconocida banda, Buira dejó un legado musical y social con su escuela de percusión La Chilinga.

Conmoción por el sorpresivo deceso del baterista fundador de Los Piojos

Conmoción por el sorpresivo deceso del baterista fundador de Los Piojos, a los 55 años. Además de su aporte a la reconocida banda, Buira dejó un legado musical y social con su escuela de percusión La Chilinga.

Murió Daniel Buira, uno de los miembros que fundó Los Piojos y le dio el pulso inconfundible a la banda durante sus primeros años. El baterista falleció este sábado a la madrugada, a los 54 años, tras sufrir un infarto en la sede de La Chilinga, su escuela de percusión en la localidad de El Palomar, partido de Morón.

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El músico sintió una fuerte dificultad para respirar, pidió ayuda a un amigo que lo acompañaba y, aunque el SAME llegó rápido, no pudieron reanimarlo.

El cuerpo fue trasladado para la autopsia y la Fiscalía N° 8 de Morón investiga las causas exactas.

El legado de Buira con Los Piojos y La Chilinga

buira-chilinga

Buira fue el alma rítmica que definió el sonido de Los Piojos desde su nacimiento en 1988, junto a Andrés Ciro Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Daniel Fernández y Pablo Guerra, quien luego fue reemplazado por Gustavo Kupinski. Con ellos creó una fusión explosiva de rock con murga, candombe y ritmos afro-latinos.

Su huella está en todos los discos clave de la era fundacional: Chactuchac (1992), ¡Ay Ay Ay! (1994), Tercer Arco, Azul (1998) y Ritual (1999).

También compuso o coescribió temas que marcaron a Los Piojos, como “Cancheros”, “Te diría”, “Desde lejos no se ve”, “Buenos tiempos” y hasta “Motumbo”, que la banda rescató años después en Máquina de sangre.

Su salida del grupo se produjo en 2000, pero en 2024, cuando Los Piojos anunciaron su regreso tras 15 años de silencio, Buira se sumó con entusiasmo.

Su otro legado importante, a nivel musical, fue La Chilinga. La fundó en 1995, inspirado en un viaje a Brasil, y la convirtió en una verdadera comunidad. Hoy tiene más de 900 alumnos, 30 profesores y varias sedes en el Gran Buenos Aires. Allí, además, editó cinco discos: Percusión, Viejos Dioses, Muñequitos del tambor, Raíces y Banda Fantasma.

Buira además fue baterista de Vicentico durante doce años, participó en casi cien discos ajenos y, en 2016, lanzó su álbum solista Quilombo.

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