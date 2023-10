Del "apriete" al abrazo: el emotivo reencuentro de Fabián Rubino con "La Cachorra"

Embed

"No te puedo creer, mi amiga, qué alegría verte", expresó Rubino antes de estrechar un cálido abrazo con "La Cachorra", que también le lanzó: "¡Vení, amigo".

"Soy madre del corazón de cuatro hijas. Estoy trabajando en reciclado, cambié. Ahora soy más responsable", contó la mujer, que reconoció que anteriormente consumía pasta base y tenía problemas con el alcohol.

"No sabés como te busqué", le dijo el periodista, en referencia al último contacto que tuvieron.

"Si, fui furor en las redes", respondió ella, en alusión al paupérrimo estado de salud en el que se encontraba y por la frase que utilizó para echarlo de la Zavaleta: "Arrancá con fuerza porque sino te robo la cámara, el micrófono y todo lo que vos quieras".

Para cerrar el emotivo encuentro, ambos miraron a la cámara y, al unísono, expresaron: "Y vos, arrancá con fuerza".

La emoción de Rubino tras el encuentro con "La cachorra"

Tras difundirse el video en Desayuno Americano por América TV, Rubino contó cómo quedó tras verse nuevamente con Nadia.

"Todos los días me preguntaba qué sería de esa piba. Pensé que no la iba a ver nunca más. No pude creer que estaba viva", admitió.

"Me emocionó verla. Doy gracias a Dios que hoy pueda contarla", concluyó.