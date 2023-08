Fabián Rubino cumplió su sueño de pibe y besó al aire al amor de su vida, Mónica Gonzaga

El periodista recordó una particular anécdota de hace muchos años cuando se acercó a Mónica que estaba en un local del centro porteño y le dio un beso y le pidió una firma.

"Era el amor de mi vida. Se estaba probando un par de botas en la peatonal Florida, le di un beso y me firmó un autógrafo. Era Mónica Gonzaga", dijo Rubino, declarando su amor desde pibe hacia la actriz.

"Fui un gran telenovelero, poneme música...", pidió después. Para el final, los dos se sentaron sobre la mesa como si estuvieran en un bar y a pedido de la conductora que se acercó a ambos finalizaron la escena con un romántico beso.

Fue Gonzaga quien tomó la iniciativa, agarró el cuello del periodista, y le dio un beso ante el aplauso de todos en el estudio. Qué momento involvidable para el cronista.

rubino gonzaga.jpg

Fabián Rubino se quebró en Desayuno Americano tras comprar droga en vivo para denunciar un búnker narco

Fabián Rubino fue el protagonista de un impactante momento televisivo en el ciclo Desayuno Americano, América Tv, cuando dejó al descubierto en vivo el accionar de un búnker narco en el barrio porteño de Once.

Ante las denuncias de los vecinos de la zona, cansados de la venta de drogas en ese lugar, el periodista se arriesgó y simuló ser un comprador, quedando toda la venta de estupefacientes registrada al aire.

Fabián Rubino estuvo en el piso del ciclo que conduce Pamela David y se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su fuerte experiencia periodística. "Entendía que era una decisión mía y no comprometer al resto del equipo", reconoció el cronista.

"¿Tenés miedo Fabián?", le consultó la conductora. Y ahí el periodista se quebró: "Por mí no tengo miedo. A mí me pasaron cosas muy fuertes en mi vida, se me fue hace dos años mis compañeros de trabajo por el Covid y me podría haber ido yo también. Después de ahí digo: no sé si estaré viviendo gratis".

"Le debo mucho a la gente que confía en nosotros. Lloro con ellos, con los mensajes de la gente. Digo: cómo puede ser que la gente esté tan necesitada de amor, de entrega, no puede ser en un país tan lindo", remarcó emocionado.

Y cerró: "Esto no lo tenemos que hacer nosotros, yo fui a trabajar y me salió eso".