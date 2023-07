Fabián Rubino se quebró en Desayuno Americano tras comprar droga en vivo para denunciar un búnker narco

El jueves, Fabián Rubino estuvo en el piso del ciclo que conduce Pamela David y se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su fuerte experiencia periodística. "Entendía que era una decisión mía y no comprometer al resto del equipo", reconoció el cronista.

"¿Tenés miedo Fabián?", le consultó la conductora. Y ahí el periodista se quebró: "Por mí no tengo miedo. A mí me pasaron cosas muy fuertes en mi vida, se me fue hace dos años mis compañeros de trabajo por el Covid y me podría haber ido yo también. Después de ahí digo: no sé si estaré viviendo gratis".

"Le debo mucho a la gente que confía en nosotros. Lloro con ellos, con los mensajes de la gente. Digo: cómo puede ser que la gente esté tan necesitada de amor, de entrega, no puede ser en un país tan lindo", remarcó emocionado.

Y cerró: "Esto no lo tenemos que hacer nosotros, yo fui a trabajar y me salió eso".

Fabián Rubino fue a la comisaría tras comprar droga en el búnker narco

"1500 pesos esta porquería, esto es lo que nos dieron", indicó el periodista Fabián Rubino aún conmovido por lo vivido tras comprar la droga y mostrarla a cámara.

Tras dar aviso a la policía que se acercó al lugar, se hicieron los reactivos correspondientes sobre la muestra y la misma dio positiva, por lo que Fabián Rubino fue llevado a la comisaría a prestar declaración testimonial.

"El reactivo dio positivo. Tendremos que ir a declarar en la comisaria y después no sé cómo terminará la historia. Yo tengo que declarar, no sé si mi situación estará comprometida, no lo sé", indicó el periodista.