Fabián Rubino y la nota del día: "No pensé que me iban a vender droga, tuve miedo"

“Yo soy periodista y me dije si vamos a ver que pasa, quería mostrar lo que pasaba en ese lugar. Entré, pregunté y cuando me contestaron me paralizaron, por la voz parecía un pibe de no más de 20 años, no sabía que me iban a vender. No hubo contacto visual, le pregunté cuánto valía, me dijo 1500 pesos, le dí 2000 por el hueco de una puerta, los miro y 20 segundos después me dio el vuelto y ese pituto a través del aujero”, contó el periodista.