Tras la renuncia de Espert, Milei relanza la campaña con la presentación de su libro en el Movistar Arena

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1975217248114712739&partner=&hide_thread=false PREVIA A LA PRUEBA DE SONIDO.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

https://t.co/czyjGv22fj — Javier Milei (@JMilei) October 6, 2025

Según anticiparon desde el entorno del presidente, en el acto de esta tarde ingresará rodeado por la “guardia pretoriana” de los militantes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Los influencers libertarios salieron con una campaña en redes a apoyar la decisión de reemplazar a Espert por “el colorado” Diego Santilli, para que vaya primero en la lista de diputados bonaerenses, aunque restaba que la justicia electoral autorice la reimpresión de la boletas.

Desde el Gordo Dan, pasando por otros referentes caputistas como el diputado bonaerense Agustín Romo, el secretario de Culto, Nahuel Sotelo y el tuitero Sagaz Luna, difundieron fotos con el pelo teñido de “naranja” en apoyo a Santilli.

De esta manera, se anticipaba el relanzamiento de campaña que este lunes tendrá como principal protagonista a Milei, y a sus candidatos Santilli en la provincia y Patricia Bullrich en la Ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/1974978287643644083&partner=&hide_thread=false NOS VEMOS MAÑANA EN EL MOVISTAR ARENA pic.twitter.com/8lEi3FpoGG — Agustín Romo (@agustinromm) October 5, 2025

Los organizadores esperan llenar el estadio Movistar Arena, que tiene una capacidad para unas 15.000 personas, con militantes de las distintas agrupaciones libertarias que viajan desde distintos puntos del país, movilizados por legisladores y candidatos de LLA, como Mar del Plata, Mendoza, entre Ríos, y el conurbano bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/1975203565049455100&partner=&hide_thread=false Nos vemos hoy en el movistar!! https://t.co/kgT75sGIrM — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) October 6, 2025

En simultáneo, el presidente Javier Milei lanzó hoy en redes sociales un nuevo spot en video para la campaña de La Libertad Avanza, dirigido de manera genérica a todas las provincias del país, y que concluye con el mismo lema que venía utilizando hasta ahora: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.