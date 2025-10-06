En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

Tras la renuncia de Espert, Milei relanza la campaña con la presentación de su libro en el Movistar Arena

Tras soltarle la mano a Espert, el Presidente compartió ensayos con su banda de rock en el Movistar Arena, preparado para relanzar la campaña con Bullrich y Santilli, entre otros candidatos de LLA.

Javier Milei y los preparativos para el show en el Movistar Arena

Javier Milei y los preparativos para el show en el Movistar Arena, en medio dele scándalo por la renuncia de José Luis Espert, como primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo.

Con la excusa de la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro”, donde hace una encendida defensa del modelo económico, el presidente Javier Milei se muestra este lunes a partir de las 17 hs con sus ministros y candidatos en CABA y en la provincia de Buenos Aires, en el estadio Movistar Arena.

Leé también El Gobierno pide a la Justicia reimprimir las boletas para reemplazar a Espert por Diego Santilli
Javier Milei apuesta a relanzar la campaña con diego Santilli mientras espera que la justicia acepte reimprimir las boletas para sacar la foto y el nombre de José Luis Espert. Foto:  ARchivo LLA.

En medio del escándalo que llevo a pedirle la renuncia a José Luis Espert, Milei adelantó detalles del show y confirmó que cantará en vivo junto a “La Banda del Presidente” y mostró cómo será la estructura del escenario: “esto se está poniendo bueno, divertido”, arengó en una transmisión en vivo en su cuenta en Instagram.

Posteriormente, cantó junto a la diputada y maquilladora personal, Lilia Lemoine: “Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista”.

Y en el video, presentó a quienes integran la banda musical que tocará en vivo esta noche, entre ellos el diputado Bertie Benegas Lynch a quien Milei propondrá para reemplazar a José Luis Espert en la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, su hermano y candidato a senador por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, en entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1975217248114712739&partner=&hide_thread=false

Según anticiparon desde el entorno del presidente, en el acto de esta tarde ingresará rodeado por la “guardia pretoriana” de los militantes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Los influencers libertarios salieron con una campaña en redes a apoyar la decisión de reemplazar a Espert por “el colorado” Diego Santilli, para que vaya primero en la lista de diputados bonaerenses, aunque restaba que la justicia electoral autorice la reimpresión de la boletas.

Desde el Gordo Dan, pasando por otros referentes caputistas como el diputado bonaerense Agustín Romo, el secretario de Culto, Nahuel Sotelo y el tuitero Sagaz Luna, difundieron fotos con el pelo teñido de “naranja” en apoyo a Santilli.

De esta manera, se anticipaba el relanzamiento de campaña que este lunes tendrá como principal protagonista a Milei, y a sus candidatos Santilli en la provincia y Patricia Bullrich en la Ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/1974978287643644083&partner=&hide_thread=false

Los organizadores esperan llenar el estadio Movistar Arena, que tiene una capacidad para unas 15.000 personas, con militantes de las distintas agrupaciones libertarias que viajan desde distintos puntos del país, movilizados por legisladores y candidatos de LLA, como Mar del Plata, Mendoza, entre Ríos, y el conurbano bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/1975203565049455100&partner=&hide_thread=false

En simultáneo, el presidente Javier Milei lanzó hoy en redes sociales un nuevo spot en video para la campaña de La Libertad Avanza, dirigido de manera genérica a todas las provincias del país, y que concluye con el mismo lema que venía utilizando hasta ahora: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Se habló de
Casa Rosada Javier Milei Movistar Arena Elecciones 2025 José Luis Espert
