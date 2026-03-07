En vivo Radio La Red
Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos pudieron volver a sus departamentos para retirar pertenencias

La Fiscalía autorizó el ingreso controlado de los propietarios al edificio afectado. El procedimiento se realizó con un fuerte operativo de seguridad.

Los vecinos pudieron volver a sus departamentos para retirar pertenencias. 

Tras el derrumbe que sacudió al complejo de viviendas Estación Buenos Aires en el barrio porteño de Parque Patricios, los vecinos afectados recibieron autorización para reingresar a sus departamentos y retirar elementos de primera necesidad. El procedimiento se realizó con un fuerte operativo de seguridad mientras avanza la investigación sobre las causas del colapso.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, que lleva adelante la investigación del caso. Según el parte oficial, el operativo comenzó durante la noche del viernes y continuó este sábado, bajo un estricto protocolo de seguridad.

De acuerdo con lo informado, los propietarios ingresaron acompañados por personal del Cuerpo de Bomberos, que desplegó más de 20 efectivos en el lugar. Los bomberos no ingresaron a las viviendas, sino que acompañaron a los vecinos hasta la puerta de los departamentos y supervisaron el procedimiento. Una vez retiradas las pertenencias, se labró el acta correspondiente.

Para reforzar la seguridad en la zona, la Policía de la Ciudad desplegó más de 100 efectivos que permanecen las 24 horas en el complejo. Además, se mantiene el vallado perimetral en los edificios afectados y continúa la presencia de equipos de Guardia de Auxilio, Defensa Civil y Agentes de Prevención.

En paralelo, el área de Logística instaló torres de iluminación en el perímetro para facilitar los trabajos durante la noche, mientras que la Subsecretaría de Emergencias sumó recursos adicionales para asistir en el lugar.

Avanza la investigación tras el derrumbe

La investigación judicial está a cargo de la fiscal María Selvatici, quien interviene desde el martes 3 de marzo, día en que ocurrió el derrumbe en el complejo habitacional. Desde entonces se dispuso una serie de medidas urgentes para determinar las causas del colapso, preservar pruebas y establecer posibles responsabilidades penales.

Entre las acciones ordenadas se encuentran el apuntalamiento de los edificios afectados, la demolición y el retiro de escombros, así como la remoción y reubicación de vehículos dañados. También se solicitó la elaboración de informes periciales técnicos para esclarecer el origen del derrumbe.

El pasado 6 de marzo se retiró una primera tanda de autos del estacionamiento afectado, en un operativo coordinado por Bomberos, Guardia de Auxilio y Defensa Civil. Por su parte, la empresa constructora presentó un plan de trabajo para el apuntalamiento de la estructura, que fue aprobado por la administración del complejo.

Medidas para asistir a los vecinos afectados

En paralelo al avance de la investigación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires gestionó la suspensión automática de las cuotas de los créditos hipotecarios (stop debit) ante el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad para los propietarios afectados por el derrumbe.

Además, los vecinos solicitaron también la suspensión del débito automático de las expensas, un pedido que ya fue elevado al administrador del complejo y que se encuentra a la espera de respuesta.

