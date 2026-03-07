Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos pudieron volver a sus departamentos para retirar pertenencias

Embed

En paralelo, el área de Logística instaló torres de iluminación en el perímetro para facilitar los trabajos durante la noche, mientras que la Subsecretaría de Emergencias sumó recursos adicionales para asistir en el lugar.

Avanza la investigación tras el derrumbe

La investigación judicial está a cargo de la fiscal María Selvatici, quien interviene desde el martes 3 de marzo, día en que ocurrió el derrumbe en el complejo habitacional. Desde entonces se dispuso una serie de medidas urgentes para determinar las causas del colapso, preservar pruebas y establecer posibles responsabilidades penales.

Entre las acciones ordenadas se encuentran el apuntalamiento de los edificios afectados, la demolición y el retiro de escombros, así como la remoción y reubicación de vehículos dañados. También se solicitó la elaboración de informes periciales técnicos para esclarecer el origen del derrumbe.

El pasado 6 de marzo se retiró una primera tanda de autos del estacionamiento afectado, en un operativo coordinado por Bomberos, Guardia de Auxilio y Defensa Civil. Por su parte, la empresa constructora presentó un plan de trabajo para el apuntalamiento de la estructura, que fue aprobado por la administración del complejo.

Medidas para asistir a los vecinos afectados

En paralelo al avance de la investigación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires gestionó la suspensión automática de las cuotas de los créditos hipotecarios (stop debit) ante el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad para los propietarios afectados por el derrumbe.

Además, los vecinos solicitaron también la suspensión del débito automático de las expensas, un pedido que ya fue elevado al administrador del complejo y que se encuentra a la espera de respuesta.