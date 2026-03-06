Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia permitirá a los vecinos ingresar a retirar pertenencias esenciales

DERRUMBE PARQUE PATRICIOS: PIÑAS ENTRE VECINOS Y POLICÍA TRAS QUERER FRENAR A LAS TOPADORAS DERRUMBE PARQUE PATRICIOS: PIÑAS ENTRE VECINOS Y POLICÍA TRAS QUERER FRENAR A LAS TOPADORAS

Según el comunicado oficial, solo podrá ingresar una persona por cada vivienda con el objetivo de retirar elementos indispensables para la vida cotidiana.

Además, el ingreso deberá realizarse:

Con acreditación de residencia en el departamento correspondiente

Bajo coordinación del Gobierno de la Ciudad

Con acompañamiento de personal de bomberos y equipos de emergencia

Las autoridades también advirtieron que deberán cumplirse protocolos de seguridad estrictos para evitar riesgos ante posibles nuevas inestabilidades en la estructura.

“En función del resguardo de la seguridad e integridad física de los residentes, se deberán llevar a cabo los recaudos necesarios al momento del ingreso al lugar”, señaló el comunicado judicial.

Para habilitar cada ingreso, además, los profesionales responsables del plan de obras deberán dejar constancia por escrito de que las condiciones de seguridad están garantizadas, con el objetivo de no entorpecer los trabajos y minimizar riesgos.

La investigación por el derrumbe

La fiscalía destacó que intervino desde el momento mismo del derrumbe, ordenando una serie de medidas urgentes para preservar pruebas y determinar las causas del incidente. “El objetivo es establecer las circunstancias en que se produjo el derrumbe y las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de lo ocurrido”, indicaron.

Entre las diligencias dispuestas se encuentran peritajes técnicos destinados a determinar las causas estructurales del colapso, cuyos resultados serán clave para avanzar en la investigación.

Desde el organismo judicial subrayaron que la seguridad de los vecinos fue la prioridad desde el inicio del caso. “La Fiscalía priorizó en todo momento la seguridad y la integridad física de las personas, procurando que cada medida adoptada pudiera llevarse a cabo sin poner en riesgo a los residentes ni al personal que trabaja en el lugar”, detallaron.

Más de 200 vecinos siguen sin poder volver a sus casas

Mientras la investigación avanza, más de 200 vecinos continúan evacuados y sin certezas sobre cuándo podrán regresar a sus viviendas o si el edificio será nuevamente habitable.

Durante la mañana de este viernes, la presencia de maquinaria pesada en el complejo generó preocupación entre los residentes que permanecen fuera de sus departamentos desde el derrumbe del estacionamiento.

Los edificios evacuados en Parque Patricios tras el derrumbe cuentan con custodia de la Policía de la Ciudad

Según informó la Policía de la Ciudad, la empresa COSUD inició un relevamiento del área afectada y comenzó los trabajos con una retroexcavadora para retirar el material derrumbado y avanzar luego con el apuntalamiento mediante estructuras tubulares de contención.

Tensión entre vecinos y autoridades

La aparición de la excavadora removiendo escombros sin una comunicación previa visible para los residentes generó un fuerte malestar. Ante la situación, un grupo de vecinos superó el vallado de seguridad e ingresó a la zona restringida para exigir explicaciones a las autoridades sobre las tareas que se estaban realizando y sobre el estado de sus viviendas.

El episodio derivó en discusiones con la policía, en medio de la incertidumbre que atraviesan los habitantes del complejo. Mientras continúan las tareas de evaluación estructural y remoción de escombros, los vecinos esperan definiciones sobre el futuro del edificio y la posibilidad de regresar a sus hogares.