En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
derrumbe
Parque Patricios
Escaló el conflicto

Derrumbe en Parque Patricios: tensión entre la Policía y propietarios por el accionar de la constructora

Los vecinos intentaron impedir el ingreso de una máquina retroexcavadora y solicitaron la presencia de la fiscal. Más de 300 familias se encuentran afectadas por el derrumbe ocurrido el pasado martes en el barrio porteño de Parque Patricios.

Derrumbe en Parque Patricios: tensión entre la policía y los propietarios que quisieron volver a los departamentos

Derrumbe en Parque Patricios: tensión entre la policía y los propietarios que quisieron volver a los departamentos

Luego del derrumbe, la tensión en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, alcanzó un punto crítico este viernes cuando los propietarios se enfrentaron violentamente con la Policía para impedir el avance de una retroexcavadora en el predio.

Leé también Derrumbe en Parque Patricios: comenzaron a apuntalar los edificios del complejo Estación Buenos Aires
Comenzaron a apuntalar los edificios del complejo Estación Buenos Aires. 

El clima de nerviosismo y furia derivó en corridas, gritos y al menos una detención, luego de que los vecinos lograran traspasar el vallado de seguridad que protegía la zona de obras.

Según relataron los presentes, la situación se descontroló cuando los efectivos policiales intentaron contener a las familias que buscaban respuestas ante la incertidumbre sobre el estado de sus viviendas.

Embed

Nicolás, uno de los propietarios, denunció en A24 agresiones físicas por parte de la fuerza policial hacia su familia. El vecino expuso que los efectivos “ahorcaron” a su esposa y a su hijo cuando intentaban acercarse al predio, asegurando que el operativo y el ingreso de la maquinaria fueron maniobras para "silenciar" sus reclamos.

El conflicto central giró en torno a una retroexcavadora enviada por orden de la fiscalía, la cual operó durante unos 30 minutos en el patio central donde se produjo la caída del techo el pasado martes.

Los vecinos denunciaron que esta acción se realizó sin una comunicación oficial previa y bajo una total falta de transparencia, ya que no sabían si la máquina pertenecía a la constructora original, Cosud, o a un tercero.

Ante la desconfianza generalizada, los propietarios indicaron que decidieron contratar a sus propios peritos de parte, con costos que estiman entre 8 y 10 millones de pesos. En la misma línea, también informaron que buscaron la asesoría legal del equipo de abogados de Fernando Burlando para garantizar una supervisión imparcial que no dependa de la empresa ni del Gobierno de la Ciudad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
derrumbe Parque Patricios Noticias A24
Notas relacionadas
El Banco Ciudad posterga el pago de las cuotas de créditos a vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios
Derrumbe en Parque Patricios: el nuevo avance que trae alivio a los vecinos
Video: el momento exacto del derrumbe del patio del edificio en Parque Patricios

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar