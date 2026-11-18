El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas para distintas regiones. Bajo alerta naranja, algunas zonas podrían registrar precipitaciones acumuladas de entre 70 y 120 milímetros, ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

La situación también alcanza a Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y La Pampa, donde se esperan episodios de inestabilidad de distinta intensidad.

La preocupación adicional está puesta en la cuenca del Paraná. Los suelos ya estan saturados de agua por las crecidas de arroyos y el desplazamiento de una onda de creciente hacia el sur podrían complicar a las poblaciones ribereñas.

El fenómeno coincide, además, con el fortalecimiento de El Niño, que favorece una mayor disponibilidad de humedad y una frecuencia superior de precipitaciones en distintas regiones del país.

La advertencia meteorológica se extiende así más allá de un episodio puntual: la combinación de lluvias persistentes, tormentas intensas y cursos de agua elevados obliga a mantener la atención durante los próximos días.

Cuáles son las nueve provincias bajo alerta meteorológica

El fenómeno afecta principalmente al noreste argentino, donde se esperan los mayores acumulados de agua. Las provincias bajo alerta son Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y La Pampa, con distintos niveles de riesgo según la intensidad prevista de las tormentas. Y también en el área del AMBA.

En las zonas más comprometidas, las precipitaciones podrían superar los 60 milímetros en apenas 24 horas. Esta situación alcanza especialmente al norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa y el oeste de Corrientes, donde se esperan episodios de lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad.

Ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y tormentas intensas

El sistema de baja presión ubicado sobre el Atlántico también favorece la circulación de vientos intensos. En distintos sectores podrían registrarse ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, una condición que puede complicar la circulación, provocar caída de ramas y generar inconvenientes en zonas urbanas y rurales.

Sin embargo, la principal preocupación está puesta en lo que puede ocurrir durante los próximos días. Los pronósticos anticipan que hacia el fin de semana los acumulados de precipitaciones podrían superar los 180 milímetros en sectores del noreste argentino.

La preocupación por el río Paraná y el riesgo de inundaciones

De concretarse ese escenario, podría agravarse la situación hídrica en localidades cercanas al río Paraná. El problema es que varias zonas ya presentan niveles elevados en los cursos de agua y suelos completamente saturados.

Esto reduce considerablemente la capacidad de absorción del terreno y aumenta el riesgo de anegamientos, inundaciones y desbordes ante nuevas precipitaciones abundantes.

Qué es un ciclón extratropical y por qué genera preocupación

Un ciclón extratropical es un sistema de baja presión atmosférica que se desarrolla fuera de las regiones tropicales y puede provocar lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes. A diferencia de los huracanes, su formación responde a la interacción entre masas de aire de distintas temperaturas.

Mientras el sistema continúa condicionando el tiempo en buena parte del territorio nacional, las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones del SMN y prestar especial atención a las advertencias oficiales. La evolución del fenómeno durante las próximas horas será determinante para establecer la magnitud del episodio meteorológico y sus consecuencia.

El Servicio Meteorológico Nacional explica que significa cuando se advierte con un "alerta naranja": se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Por lo que es importante estar atento y seguir cualquier indicación especial que sobrevenga.