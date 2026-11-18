Los equipos de emergencia continuaron con el rastrillaje y extendieron el operativo hacia sectores de Godoy Cruz y Las Heras. Finalmente, cerca de las 13, encontraron al niño a pocas cuadras del punto donde había caído, en las inmediaciones de la calle Besares.

Un amplio operativo condicionado por la crecida

La búsqueda estuvo marcada por el elevado caudal de agua que circulaba por el canal como consecuencia de las precipitaciones. Para facilitar el trabajo de los rescatistas, las autoridades dispusieron cortes de calles, desvíos de tránsito y restricciones en la circulación del agua.

Del procedimiento participaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y Godoy Cruz, además de personal del Cuartel Central. También se desplegaron equipos especializados para intentar localizar al menor.

La búsqueda estuvo marcada por el elevado caudal de agua que circulaba por el canal como consecuencia de las precipitaciones. (Foto: archivo)

El operativo contó con la intervención de distintas fuerzas de seguridad municipales y provinciales, que trabajaron durante aproximadamente dos horas en distintos puntos del recorrido del canal.

Encontraron a un hombre que era buscado desde el martes

En medio de las tareas para localizar al padre y al niño, los rescatistas encontraron también el cuerpo de un hombre de 34 años, identificado por sus iniciales como L.D.T., cuya desaparición había sido denunciada el martes por la tarde.

Según la denuncia policial, el hombre había caído al mismo canal y había sido arrastrado por el agua.

Los investigadores analizaron además las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. En las grabaciones observaron que el hombre se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla, aunque no pudieron establecer si se arrojó voluntariamente al cauce o si cayó de manera accidental.

Tampoco fue posible determinar en qué circunstancias se produjo el episodio. Por ese motivo, la Justicia dispuso que el cuerpo sea sometido a una autopsia para establecer la causa de muerte.