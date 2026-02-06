Caos y gritos en MasterChef Celebrity por el robo que sufrió Miguel Ángel Rodríguez

Robos e insultos en MasterChef Celebrity

Lejos de rendirse, Rodríguez agarró la preparación con las manos y trató de reconstruirla a puro impulso para que al menos tuviera algo de altura antes de llevarla al jurado.

Frente a ellos, explicó lo ocurrido con bronca todavía latente: “Yo tenía un montón de crema con un papelito adentro para identificarla. En el último momento, la crema necesitaba un shot de frío y la puse en el abatidor. Al no encontrarla, qué voy a hacer. ¡Desapareció! Nunca más apareció. Suerte que con lo que tenía en la manga pude terminarla”.

Al escucharlo, Damián Betular lanzó una frase que encendió las especulaciones: aseguró que el “amigo de lo ajeno” seguía dentro del estudio. Nadie, claro, asumió la autoría del robo.

Martitegui dudó del relato y sugirió que quizás Miguel había puesto toda la crema directamente en la manga. Pero Betular fue tajante: dijo que él mismo vio el bowl del actor dentro del abatidor.

En la degustación, Donato de Santis intentó levantarle el ánimo y destacó que, más allá del desastre visual, la torta estaba sabrosa y llena de color. Betular también lo alentó, remarcando que Miguel suele desenvolverse bien en pastelería.

Pero la dulzura duró poco. Martitegui fue directo al hueso: “¿Hay que subirle el ánimo acaso? No, chicos, para mí es un horror esta torta”.

Y siguió con una devolución demoledora: “Todas las capas tienen una base tostada y se siente en el sabor, no ayuda en nada porque pierde lo untuoso del bizcochuelo. Y después lo de arriba es un mamarracho. Tenés que estar más concentrado la próxima. Y si te robaron las cosas es porque no las cuidaste”.

Lo que había arrancado como un desafío lleno de color y técnica terminó convertido en una noche cargada de tensión, bronca y sospechas, con una de las escenas más caóticas de la temporada en las cocinas.

En medio del escándalo, la gran ganadora de la jornada fue Evangelina Anderson, que se quedó con la medalla de oro, mientras que la de plata fue para La Reini Gonet.

El momento más pesado llegó con la definición del delantal negro, que se disputaron Maxi López y Miguel Ángel Rodríguez. Finalmente, fue Miguel quien terminó quedándose con la prenda que lo manda directo a la gala de eliminación, cerrando una noche para el olvido.

Cuál es el verdadero secreto de la torta arcoíris que deslumbró en MasterChef Celebrity

La edición de MasterChef Celebrity (Telefe) del jueves tuvo una noche completamente dedicada a la pastelería y con un protagonista indiscutido: Damián Betular. El reconocido jurado tomó el control de la cocina para desafiar a los participantes con una de sus creaciones más emblemáticas: la torta arcoíris, una preparación tan vistosa como técnica.

Antes de comenzar, Betular marcó el nivel de dificultad que tendría la prueba y dejó en claro que no sería sencilla. “Esta noche se trata de mucha concentración y precisión. Por supuesto que será un ejercicio que a casi todos los participantes les cuesta por la necesidad de seguir tantos pasos para que salga todo perfecto”, les advirtió a los famosos.

Luego explicó el origen y el espíritu de la receta que debían replicar. “Hoy deberán replicar una torta que es una creación repostera moderna, la cual se popularizó a principios del siglo XXI. Significa alegría, esperanza y libertad. Lo que van a tener que replicar es la famosa torta arcoíris… si es linda por fuera, lo es mucho más por dentro”, reveló.

Para demostrarlo, el pastelero cortó una torta ya terminada y dejó al descubierto sus seis capas de colores intensos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Con humor, sumó un séptimo “color” inesperado: "El séptimo color es el jurado”.

Pero el verdadero desafío no estaba solo en los bizcochuelos, sino también en la cobertura que debía unir cada piso de la torta. Se trataba de una crema especial de manteca y queso crema, fundamental para que la estructura no se viniera abajo.

Ahí fue cuando Betular reveló el punto clave de la receta: “El secreto de esta torta es aplicar la técnica para colorear los 6 diferentes bizcochos que deben realizar. El frosting es una crema de manteca y queso, es lo mismo por fuera que por dentro. Es importantísima la textura de la crema, es como que hacen un edificio y tiene que quedar la altura para que la puedan fratachear. Si la congelan, se va a romper. Debe estar fría o a temperatura ambiente”.

Para cerrar, dejó una advertencia que podía marcar la diferencia entre el éxito y el desastre pastelero: “Es importante que dividan y pesen la cantidad de bizcocho. Y ojo con el colorante, es de lo más difícil que hay colorear sin manchar”.