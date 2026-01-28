"Aparecé, por favor": desesperada búsqueda de una joven argentina en Estados Unidos

"Te extraño, te necesito mil, te juro que ya no puedo más. Aparecé, por favor", escribió su prima, Violeta Barreto, en Facebook. En el mismo mensaje también agregó: "Tenemos muchas salidas pendientes, me prometiste volver a vivir juntas, volver a estar 24/7, sos la única que me entiende. Te voy a seguir buscando hasta que aparezcas, te amo con mi vida".