"Aparecé, por favor": desesperada búsqueda de una joven argentina en Estados Unidos

Se llama Narela Micaela Márquez Barreto (21), es argentina y, desde hace una semana, se encuentra desaparecida en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde reside desde hace dos años.
Familiares y amigos iniciaron una intensa campaña por redes sociales para dar con el paradero de Narela Micaela Márquez Barreto, de 21 años.
Desesperada búsqueda de Narela Micaela Márquez Barreto, de 21 años, en Estados Unidos.
En las últimas horas, familiares iniciaron una campaña por redes sociales para dar con el paradero de la joven, a quien se la vio por última vez el 23 de enero. En paralelo, amigos de la chica también publicaron afiches con su imagen en el país norteamericano.
"Te extraño, te necesito mil, te juro que ya no puedo más. Aparecé, por favor", escribió su prima, Violeta Barreto, en Facebook. En el mismo mensaje también agregó: "Tenemos muchas salidas pendientes, me prometiste volver a vivir juntas, volver a estar 24/7, sos la única que me entiende. Te voy a seguir buscando hasta que aparezcas, te amo con mi vida".
Narela es oriunda de Banfield y actualmente estaba alquilando un departamento en el centro de Los Ángeles, según informó la familia, que pidió colaboración para difundir el caso y, al mismo tiempo, solicitó que cualquier dato sea comunicado a las autoridades correspondientes.
Desde el entorno de la joven indicaron que Barreto “tiene todos sus papeles y la visa”. También descartaron que haya sido detenida luego de haber mantenido contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).