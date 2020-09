Volvieron a abrir bares y restaurantes en algunos municipios del conurbano. (Captura de Tv)

En San Miguel se habilitó para empezar, bajo un estricto protocolo, el consumo en mesas al aire libre en bares y restaurantes. En este polo gastronómico se empezaron a replicar bajo la denominación de "take away plus" la instalación de sillas y mesas en veredas y patios, tal como lo hizo la Ciudad durante las últimas semanas. Mirá cómo lo viven los vecinos.