Grave denuncia contra un exparticipante de Gran Hermano: violencia, amenazas y armas

Más adelante, Ángel leyó al aire parte de la información oficial vinculada al operativo realizado en la vivienda de Vaschetto, ubicada en la ciudad santafesina de Venado Tuerto: "La policía fue, allanó, encontró las armas. Del padre, que él tiene todo, sí. Dice: 'En cumplimiento con la orden judicial, personal de la PDI, con la colaboración de efectivos de la Brigada Operativa, allanó el domicilio investigado con el objetivo de constatar existencia y proceder al secuestro de armas de fuego, municiones y demás material balístico. Como resultado del procedimiento, se secuestró un revólver calibre 38, una carabina calibre 22, una escopeta calibre 16, un cargador de carabina 22 y una importante cantidad de municiones de distintos calibres'".

Por su parte, Pepe Ochoa aportó más detalles sobre la denuncia y explicó que, según consta en la causa, la denunciante decidió acudir a la Justicia luego de sentirse intimidada por una serie de mensajes. "Ella vivía al lado de él. Y lo que me cuentan también es que en el último tiempo, sí hay, se presentó en la causa, amenazas que ella, Micaela Galván, dijo que la semana pasada tomó la decisión de denunciar, porque había muchos chats donde ella se sentía amenazada, sabiendo que él además tenía estas armas en la casa y que era al lado. Le ha llegado a decir, y todo el tema acá empezaba con el tema del niño, que si Micaela tenía un novio, él decía: 'Yo le voy a meter seis balazos a él, seis balazos a vos'. Se manejaban esos términos por WhatsApp", contó.

¿Qué le pidieron a Nano Vaschetto por redes que se volvió viral?

El exconcursante de Gran Hermano, Giuliano Vaschetto, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras dar a conocer la insólita propuesta que recibió de una fan. El santafesino, más conocido como “Nano”, relató en La noche de los ex (Telefe Streams) que una usuaria le ofreció dinero por un objeto personal muy particular, generando sorpresa y risas en el estudio.

La revelación se dio mientras los panelistas compartían experiencias curiosas vinculadas a la fama repentina que obtuvieron al salir del reality. En ese marco, Nano decidió contar el mensaje que le envió una admiradora, quien le preguntó de manera directa si estaba dispuesto a venderle un bóxer usado.

Lejos de incomodarse, el ex participante tomó la situación con humor y hasta detalló cómo fue la propuesta inesperada. Según explicó, la seguidora le ofreció una suma considerable por la prenda íntima, lo que provocó carcajadas inmediatas entre todos los presentes en el programa.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron la llamativa ocurrencia. No es la primera vez que Nano queda en el centro de la escena por cuestiones ligadas a su intimidad o por episodios desopilantes desde que dejó la casa más famosa del país.

En meses recientes, el exhermanito ya había generado repercusión al contar un accidente sexual que incluso terminó en una intervención quirúrgica, relato que compartió públicamente junto a su pareja, Jenifer Lauría.

Con un estilo relajado y muy activo en plataformas digitales, Nano sigue aprovechando la popularidad que obtuvo tras su paso por el reality de Telefe. Y, a juzgar por las propuestas que recibe, algunos seguidores parecen dispuestos a pagar cifras inesperadas por cualquier recuerdo suyo.