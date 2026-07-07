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Tragedia en los festejos por Argentina: un hombre murió tras una pelea y hay un detenido

La víctima fatal habría intentado separar a las personas involucradas en una disputa cuando fue alcanzado por un golpe que le provocó la muerte.

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Un hombre fue asesinado tras una pelea durante los festejos por la clasificación de la Selección. (Foto: Policía Bonaerense)

Un hombre fue asesinado tras una pelea durante los festejos por la clasificación de la Selección. (Foto: Policía Bonaerense)

Lo que debía ser una noche de celebración por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 terminó en tragedia en la localidad bonaerense de Cañuelas. Un hombre de 46 años murió luego de recibir un golpe en la cabeza durante una violenta pelea ocurrida en pleno centro de la ciudad, mientras cientos de personas festejaban el triunfo de la Albiceleste.

Leé también Disturbios en el Obelisco tras los festejos por Argentina: hubo enfrentamientos, detenidos y cortes de tránsito
Los incidentes comenzaron luego de un operativo para desalojar vendedores ambulantes en la zona del Obelisco. (Foto: captura de pantalla)

La víctima fue identificada como Franco De Pauli, mientras que por el hecho fue detenido un joven de 20 años con antecedentes penales. La Justicia investiga las circunstancias del ataque y analiza videos que registraron el momento de la agresión.

Según informaron fuentes policiales, Franco De Pauli, de 46 años, sufrió una gravísima lesión en la cabeza durante un enfrentamiento ocurrido en medio de los festejos.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, el hombre habría intentado intervenir para separar a las personas que se estaban peleando, pero terminó recibiendo un golpe que le provocó heridas de extrema gravedad. Las circunstancias exactas del ataque todavía son materia de investigación.

Festejos en la esquina de Libertad y 25 de Mayo. (Foto: gentileza InfoCÑ)

Festejos en la esquina de Libertad y 25 de Mayo. (Foto: gentileza InfoCÑ)

Detuvieron a un joven de 20 años

Por el crimen fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien, según informaron las autoridades, tiene antecedentes por robo.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia y enfrenta una causa por homicidio, mientras los investigadores avanzan con la recolección de pruebas para esclarecer su participación en el hecho.

Los videos serán claves para reconstruir el crimen

El violento episodio fue registrado por varios testigos que filmaban los festejos en el centro de Cañuelas.

Las imágenes ya fueron incorporadas al expediente y serán una de las principales pruebas para reconstruir cómo comenzó la pelea, cuál fue la secuencia de la agresión y quiénes participaron del enfrentamiento.

Además, la Justicia ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de Franco De Pauli y continuará tomando declaraciones testimoniales durante las próximas horas para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Incidentes en el Obelisco

La Policía de la Ciudad protagonizó este martes por la noche enfrentamientos con un grupo de personas en las inmediaciones del Obelisco, donde miles de hinchas habían celebrado horas antes la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. Los disturbios provocaron cortes de tránsito, un importante despliegue de seguridad y al menos once detenidos.

Los incidentes comenzaron luego de un operativo para desalojar a vendedores ambulantes que comercializaban choripanes y otros productos en los alrededores del principal punto de concentración de los festejos.

Con el correr de los minutos, la Policía de la Ciudad reforzó el operativo con la llegada de más efectivos y unidades especializadas. Entre los grupos desplegados se encontraban personal de infantería y divisiones de élite como el Grupo de Acción Motorizada (GAM) y la Unidad de Contención e Intervención Táctica (UCIT).

Además, se observó la presencia de personal motorizado en las inmediaciones del Ministerio de Salud, desde donde se coordinaban parte de las tareas para despejar el área y evitar que los incidentes se extendieran a otros sectores del centro porteño.

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