Caos en Av. Lugones y 20 kilómetros de demoras por obras: hasta cuándo durarán

De acuerdo con la información difundida, MetroGAS y Autopistas Urbanas (AUSA) trabajan entre este lunes y el martes en la reparación del pavimento, por lo que las restricciones podrían mantenerse durante buena parte de ambas jornadas.

Hasta cuándo estarán los cortes en Lugones

La previsión es que los trabajos puedan finalizar este martes, siempre que no aparezcan inconvenientes que obliguen a extender el cronograma.

Mientras continúen las tareas, los conductores deberán encontrarse con una fuerte reducción de la calzada en uno de los puntos más transitados para ingresar a la Ciudad.

La situación tuvo un impacto especialmente fuerte durante la mañana de este lunes, cuando la combinación de la hora pico y el cierre de carriles provocó un embotellamiento de varios kilómetros.

Los accesos desde avenida del Libertador hacia General Paz, que habían permanecido cerrados durante el fin de semana, ya fueron reabiertos. Sin embargo, esa normalización no fue suficiente para evitar las demoras generadas por la reducción de carriles sobre Lugones.