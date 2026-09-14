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Caos en Av. Lugones y 20 kilómetros de demoras por obras: hasta cuándo durarán

Los trabajos de mantenimiento y reparación del pavimento obligaron a restringir tres carriles en la conexión de General Paz con Lugones.

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Caos en Av. Lugones y hasta 20 kilómetros de demoras por obras. (Foto: captura de video)

Caos en Av. Lugones y hasta 20 kilómetros de demoras por obras. (Foto: captura de video)

Un importante caos de tránsito se registró este lunes en la Avenida Lugones, uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires desde la zona norte, debido a trabajos realizados por MetroGAS y AUSA. Tres carriles permanecen restringidos en la conexión con la Avenida General Paz y las demoras llegan a extenderse por varios kilómetros.

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La complicación se concentra sobre Lugones en sentido hacia el centro porteño, en la curva de conexión desde la Avenida General Paz, donde las obras redujeron considerablemente la capacidad de circulación durante la hora pico.

Las demoras llegaron a alcanzar hasta 20 kilómetros de extensión, con importantes complicaciones para los automovilistas que intentaban ingresar a la Ciudad desde el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Por qué hay tres carriles cerrados en la avenida Lugones

Las tareas se iniciaron durante la noche del viernes 11 de septiembre, una franja horaria elegida para intentar reducir el impacto sobre el tránsito habitual. Los trabajos sobre la red finalizaron durante el domingo. Sin embargo, la intervención sobre la calzada todavía no terminó y ahora se llevan adelante las tareas necesarias para reparar el pavimento afectado por las obras.

De acuerdo con la información difundida, MetroGAS y Autopistas Urbanas (AUSA) trabajan entre este lunes y el martes en la reparación del pavimento, por lo que las restricciones podrían mantenerse durante buena parte de ambas jornadas.

Hasta cuándo estarán los cortes en Lugones

La previsión es que los trabajos puedan finalizar este martes, siempre que no aparezcan inconvenientes que obliguen a extender el cronograma.

Mientras continúen las tareas, los conductores deberán encontrarse con una fuerte reducción de la calzada en uno de los puntos más transitados para ingresar a la Ciudad.

La situación tuvo un impacto especialmente fuerte durante la mañana de este lunes, cuando la combinación de la hora pico y el cierre de carriles provocó un embotellamiento de varios kilómetros.

Los accesos desde avenida del Libertador hacia General Paz, que habían permanecido cerrados durante el fin de semana, ya fueron reabiertos. Sin embargo, esa normalización no fue suficiente para evitar las demoras generadas por la reducción de carriles sobre Lugones.

En pocas palabras

  • Caos de tránsito: Tres carriles restringidos en la conexión de General Paz con Lugones por obras.
  • Demoras de hasta 20 km: El corte afecta el acceso a la Ciudad de Buenos Aires desde el norte.
  • Reparación de pavimento: Los trabajos de MetroGAS y AUSA podrían extenderse hasta el martes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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