Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan: todos los detalles de la boda íntima que prepararon

Cómo comenzó la historia de amor entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó de una manera inesperada, en plena pandemia de 2020. El primer contacto se dio a través de Instagram, cuando el cantante vio una foto que la modelo había publicado de un viaje a Cuba y decidió escribirle.

Prandi contó que el mensaje apareció en su buzón de no deseados porque ninguno de los dos seguía al otro. Al verlo, primero quiso comprobar que realmente se trataba de Emanuel Ortega y, después de ese intercambio inicial, comenzaron a conversar. La conexión fue inmediata y, al día siguiente, ya hablaban por teléfono.

Como Emanuel estaba en Miami y las restricciones de la pandemia impedían que pudieran verse, las charlas telefónicas se volvieron parte de su rutina. Durante meses hablaron todos los días y llegaron a tener conversaciones de hasta cinco horas, mientras el vínculo crecía a la distancia.

Finalmente, el esperado encuentro cara a cara ocurrió durante la madrugada del 13 de agosto de 2020, cuando Ortega regresó a la Argentina. Desde entonces, aquella conversación que comenzó casi de casualidad en Instagram se transformó en una relación que con el tiempo se consolidó y los llevó a compartir una vida en pareja.