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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan: todos los detalles de la boda íntima que prepararon

Ángel de Brito confirmó en LAM que Julieta Prandi y Emanuel Ortega darán el sí este martes en San Isidro y reveló detalles de la íntima celebración que prepararon.

14 sept 2026, 20:57
julieta prandi emanuel ortega.jpg
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Después de varios años de amor, Julieta Prandi y Emanuel Ortega están a punto de dar un paso que sellará su historia de una manera muy especial. Este lunes, en LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió al revelar que la pareja se casará este martes al mediodía, en una ceremonia civil que tendrá lugar en San Isidro.

"Se casan mañana, por civil, al mediodía. No, no, en San Isidro. Y después hay un almuerzo en un restaurante. Son muy pocos invitados. Solo íntimos. De parte de ellas estarán sus hijos, sus padres y su hermana, su mejor amiga. De parte de él, sus padres, atención ahí, sus hijos y algunos amigos. Y él tiene hermanos, todos famosos", comenzó diciendo De Brito a modo de enigmático.

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La celebración, según contó el conductor, tendrá un perfil sumamente íntimo y estará rodeada por las personas más cercanas a ambos. Lejos de una gran fiesta, Julieta y Emanuel eligieron compartir este momento especial con sus familiares y amigos más queridos, en una jornada pensada para celebrar el amor y la historia que construyeron juntos.

"Se casan mañana, y los felicitamos desde acá, Emanuel Ortega y Julieta Prandi", anunció Ángel, antes de revelar otro detalle de lo que será el festejo. "Después hacen un almuerzo en un lugar muy lindo que mañana ya van a ver. Y después se van delLuna de miel a Miami", cerró, dejando al descubierto los planes que la pareja tiene preparados para comenzar esta nueva etapa juntos.

Cómo comenzó la historia de amor entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó de una manera inesperada, en plena pandemia de 2020. El primer contacto se dio a través de Instagram, cuando el cantante vio una foto que la modelo había publicado de un viaje a Cuba y decidió escribirle.

Prandi contó que el mensaje apareció en su buzón de no deseados porque ninguno de los dos seguía al otro. Al verlo, primero quiso comprobar que realmente se trataba de Emanuel Ortega y, después de ese intercambio inicial, comenzaron a conversar. La conexión fue inmediata y, al día siguiente, ya hablaban por teléfono.

Como Emanuel estaba en Miami y las restricciones de la pandemia impedían que pudieran verse, las charlas telefónicas se volvieron parte de su rutina. Durante meses hablaron todos los días y llegaron a tener conversaciones de hasta cinco horas, mientras el vínculo crecía a la distancia.

Finalmente, el esperado encuentro cara a cara ocurrió durante la madrugada del 13 de agosto de 2020, cuando Ortega regresó a la Argentina. Desde entonces, aquella conversación que comenzó casi de casualidad en Instagram se transformó en una relación que con el tiempo se consolidó y los llevó a compartir una vida en pareja.

     

 

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