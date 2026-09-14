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CONTROL VEHICULAR

Atropelló a una inspectora de tránsito, escapó en moto y cayó tras una persecución

La mujer había intentado evadir un control vehicular en General Pacheco y embistió a un efectivo antes de huir. Fue interceptada por el COT y la Policía bonaerense y los test de alcoholemia y THC dieron positivo.

La mujer había intentado evadir un control vehicular en General Pacheco y embistió a un efectivo antes de huir. (Foto: captura de video)

La mujer había intentado evadir un control vehicular en General Pacheco y embistió a un efectivo antes de huir. (Foto: captura de video)
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El episodio ocurrió en el cruce de la Ruta 197 y la calle La Rioja, donde personal del Municipio de Tigre realizaba un operativo de control vehicular. La secuencia quedó registrada por las cámaras del sistema de monitoreo del distrito.

Según se observa en las imágenes, la motociclista esquivó el control de manera deliberada y embistió a un efectivo de tránsito que participaba del operativo. Luego del impacto, continuó la marcha sin detenerse.

La persecución y la detención

La situación fue advertida desde la central de monitoreo, que activó el protocolo de seguimiento. A partir de la alerta, móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a seguir a la mujer por distintas calles del partido.

El episodio ocurrió en el cruce de la Ruta 197 y la calle La Rioja, donde personal del Municipio de Tigre realizaba un operativo de control vehicular. (Foto: captura de video)

El episodio ocurrió en el cruce de la Ruta 197 y la calle La Rioja, donde personal del Municipio de Tigre realizaba un operativo de control vehicular. (Foto: captura de video)

El operativo se extendió hasta el cruce de Juan Ruiz de Alarcón y Boulogne Sur Mer, en General Pacheco. Allí, los agentes lograron cerrarle el paso a la motociclista y concretaron la interceptación.

Una vez detenida, la conductora fue sometida a los controles correspondientes. Tanto la prueba de alcoholemia como el narcotest dieron resultado positivo para alcohol y THC, por lo que quedó detenida y fue trasladada a una dependencia policial de la zona para continuar con las actuaciones correspondientes.

La mujer fue interceptada por el COT y la Policía bonaerense y los test de alcoholemia y THC dieron positivo. (Foto: captura de video)

La mujer fue interceptada por el COT y la Policía bonaerense y los test de alcoholemia y THC dieron positivo. (Foto: captura de video)

Un antecedente reciente de otra fuga tras un control

El mes pasado, dos camionetas evadieron un operativo policial sobre la Ruta Nacional 11, en uno de los accesos a Resistencia, Chaco. Los conductores de una Toyota Hilux negra y una Toyota SW4 blanca ignoraron la orden de detenerse y escaparon a toda velocidad, lo que derivó en una persecución durante varios kilómetros. En medio del procedimiento, los efectivos dispararon contra las ruedas traseras de la Hilux para intentar detenerla.

La persecución terminó cerca de las 11, cuando agentes de la Dirección General de Policía Caminera interceptaron la camioneta a la altura del kilómetro 1046 de la Ruta Nacional 11. En el vehículo viajaban dos hombres de 27 y 59 años, ambos oriundos de Formosa, quienes fueron detenidos.

Al revisar los datos de la Hilux, los investigadores descubrieron que tenía un pedido de secuestro activo desde el domingo 23 de agosto, solicitado por la Policía Federal Argentina. La medida estaba vinculada con una causa de la provincia de Buenos Aires caratulada como “Supuesto Hurto de Vehículo”.

En pocas palabras

  • Detenida por atropellar: Una mujer fue arrestada en General Pacheco tras embestir a un efectivo de tránsito y huir en moto.
  • Control positivo: Los test de alcoholemia y THC arrojaron resultados positivos tras su detención.
  • Persecución y captura: Fue interceptada por el COT y la Policía bonaerense luego de una persecución vehicular.
Resumen generado por Thinkindot AI
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