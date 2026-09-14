Fuerte denuncia contra L-Gante: Ángel de Brito reveló los detalles y mostró un impactante video

Por último, De Brito explicó que la causa quedó bajo intervención de la Justicia y detalló: "La denunciante 23 años, que no vamos a dar su identidad, se dispuso a la notificación, bueno, le leyeron los derechos, las garantías del artículo 60 y interviene la UFI número 10 del departamento judicial de Moreno en General Rodríguez a cargo de la doctora Hernández. Caratuló el hecho como amenazas agravadas y ordenó las diligencias de rigor correspondientes con actuaciones complementarias a cargo de la UFI número 7 del mismo fuero". Además, Pepe Ochoa agregó un dato sobre cuándo habría ocurrido el episodio: "Fue hace hace dos semanas".

En medio de la información sobre la denuncia, en LAM también mostraron un video que registra un allanamiento en una propiedad de L-Gante. Las imágenes fueron presentadas durante la emisión y se sumaron a la repercusión que generó la nueva denuncia conocida en las últimas horas.

Cuál fue el traumático episodio que vivió L-Gante con su tío cuando tenía 13 años

L-Gante volvió a presentarse en PH: Podemos Hablar (Telefe), después del recordado cruce que tuvo con Andy Kusnetzoff en 2023. En aquella ocasión, el músico había cuestionado algunas de las preguntas del conductor porque sentía que lo ponían en una situación incómoda.

Con el paso del tiempo, ambos lograron dejar atrás aquel momento y, en esta nueva visita, el artista se mostró abierto a hablar de distintos aspectos de su vida. En esta oportunidad, fue Marta Fort quien le hizo una consulta que lo llevó a revivir uno de los pasajes más difíciles de su adolescencia.

Cuando le preguntaron cuál había sido el período más “heavy” que atravesó, el cantante retrocedió a su infancia y relató una experiencia que lo marcó: reveló que fue uno de sus tíos quien lo introdujo en las drogas a los 13 años.

"Un día mi mamá me dice: ‘Va a venir a vivir tu tío tal acá, con nosotros, porque se separó de la esposa’, y hubo algo que me marcó. Al segundo o tercer día de convivencia en casa, una vez viene a despertarme y me dice: ‘¿Qué onda sobrino? Arriba, que traje el desayuno’", recordó.

Luego explicó qué ocurrió aquella mañana y cómo, con el tiempo, pudo dimensionar lo vivido: "Me levanto y voy al comedor ¿Cuál era el desayuno? Una línea en un plato. Yo nunca había probado eso…lo probé. A los 13, 14 años, fui creciendo y lo entendí bastante y dije: Ah, un hijo de… Aparte que me ha costado luchar con eso. Eso me ha marcado".

"Fue algo que odié, pero también hay que saber perdonar, pero fue heavy. Lo perdoné porque hay que dejar atrás y no hay que vivir con odio tampoco", concluyó el artista.