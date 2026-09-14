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Fuerte denuncia contra L-Gante: Ángel de Brito reveló los detalles y mostró un impactante video

Ángel de Brito contó detalles de la nueva denuncia contra L-Gante y mostró un impactante video del allanamiento realizado en su propiedad.

14 sept 2026, 22:18
L-Gante
L-Gante

Este lunes, en LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió al revelar el motivo por el que L-Gante finalmente no participará de MasterChef Celebrity (Telefe). Según contó el conductor, el cantante será reemplazado por Mike Amigorena y su salida del reality estaría relacionada con una nueva denuncia judicial.

"¿Qué pasó? Una nueva denuncia judicial", comenzó diciendo el conductor. Luego, detalló el motivo de la acusación: "¿Por qué? Por presuntas amenazas nuevamente agravadas, amenazas agravadas por el uso de un arma en General Rodríguez", reveló.

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A continuación, De Brito leyó parte de la información vinculada al expediente y explicó cómo se habría originado la denuncia: "La policía de la provincia de Buenos Aires, a través de la comisaría Rodríguez primera de la estación de la policía departamental de seguridad General Rodríguez, inició actuaciones penales a raíz de una denuncia radicada por una vecina de L-Gante por un presunto hecho de coacción armada. Nuevamente, ¿recuerdan que él estuvo detenido ya por una denuncia por un secuestro con uso de armas también con la gente que lo rodeaba? Este hecho se originó tras la denuncia de una mujer de 23 años domiciliada en un lote ubicado en la intersección de las calles 25 de octubre y Malvinas Argentinas".

Según la información, la denunciante habría señalado a varias personas que llegaron al lugar y aseguró haber reconocido al cantante. "Según el testimonio del denunciante, varias personas a bordo de una camioneta de color negro se presentaron en el lugar portando armas de fuego y entre esas personas reconoció al cantante de música urbana Elian Valenzuela, conocido como L-Gante, quienes le exigieron que desaloje el predio manifestando ser los propietarios del terreno. Con intervención judicial las actuaciones se desarrollan bajo las siguientes directivas. Personas investigadas e imputadas, Elian Valenzuela alias L-Gante y otros masculinos en proceso de identificación. La fama obviamente le jugó en contra esta vez porque lo reconocieron rapidísimo", siguió.

Por último, De Brito explicó que la causa quedó bajo intervención de la Justicia y detalló: "La denunciante 23 años, que no vamos a dar su identidad, se dispuso a la notificación, bueno, le leyeron los derechos, las garantías del artículo 60 y interviene la UFI número 10 del departamento judicial de Moreno en General Rodríguez a cargo de la doctora Hernández. Caratuló el hecho como amenazas agravadas y ordenó las diligencias de rigor correspondientes con actuaciones complementarias a cargo de la UFI número 7 del mismo fuero". Además, Pepe Ochoa agregó un dato sobre cuándo habría ocurrido el episodio: "Fue hace hace dos semanas".

En medio de la información sobre la denuncia, en LAM también mostraron un video que registra un allanamiento en una propiedad de L-Gante. Las imágenes fueron presentadas durante la emisión y se sumaron a la repercusión que generó la nueva denuncia conocida en las últimas horas.

Cuál fue el traumático episodio que vivió L-Gante con su tío cuando tenía 13 años

L-Gante volvió a presentarse en PH: Podemos Hablar (Telefe), después del recordado cruce que tuvo con Andy Kusnetzoff en 2023. En aquella ocasión, el músico había cuestionado algunas de las preguntas del conductor porque sentía que lo ponían en una situación incómoda.

Con el paso del tiempo, ambos lograron dejar atrás aquel momento y, en esta nueva visita, el artista se mostró abierto a hablar de distintos aspectos de su vida. En esta oportunidad, fue Marta Fort quien le hizo una consulta que lo llevó a revivir uno de los pasajes más difíciles de su adolescencia.

Cuando le preguntaron cuál había sido el período más “heavy” que atravesó, el cantante retrocedió a su infancia y relató una experiencia que lo marcó: reveló que fue uno de sus tíos quien lo introdujo en las drogas a los 13 años.

"Un día mi mamá me dice: ‘Va a venir a vivir tu tío tal acá, con nosotros, porque se separó de la esposa’, y hubo algo que me marcó. Al segundo o tercer día de convivencia en casa, una vez viene a despertarme y me dice: ‘¿Qué onda sobrino? Arriba, que traje el desayuno’", recordó.

Luego explicó qué ocurrió aquella mañana y cómo, con el tiempo, pudo dimensionar lo vivido: "Me levanto y voy al comedor ¿Cuál era el desayuno? Una línea en un plato. Yo nunca había probado eso…lo probé. A los 13, 14 años, fui creciendo y lo entendí bastante y dije: Ah, un hijo de… Aparte que me ha costado luchar con eso. Eso me ha marcado".

"Fue algo que odié, pero también hay que saber perdonar, pero fue heavy. Lo perdoné porque hay que dejar atrás y no hay que vivir con odio tampoco", concluyó el artista.

     

 

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