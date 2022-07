Viviana Canosa criticó el Salario Básico Universal: "Los gerentes del pobrismo quieren la tarasca"

“Alguien me explica cuáles son las cosas mágicas para el país que consiguió Alberto Fernández. Lo mágico fue descubrir que mientras todos estábamos encerrados, él violaba su propio DN y no pasó nada, lo arregló con plata”. “Alguien me explica cuáles son las cosas mágicas para el país que consiguió Alberto Fernández. Lo mágico fue descubrir que mientras todos estábamos encerrados, él violaba su propio DN y no pasó nada, lo arregló con plata”.

"Somos un rebaño de pelotudos, yo de premio al Presidente le daría una patada en el culo. Este gobierno es un escándalo, el Frente de Todos (contra todos) es un escándalo. Nadie quiere que le toquen la suya, el que se paró de manos es Juan Grabois. Grabois está amenazando al Gobierno. Coincido con que el pueblo no puede esperar más, la situación es muy grave y el Gobierno no lo ve".

"Presidente salga del termo, nos vamos a la mierda, haga algo. Su Gobierno es un escándalo, usted siempre está en las pelotudeces y nunca en lo importante. Al Presidente le interesa más la ideología de género que terminar con la inflación, bajar el dólar y que la gente coma".

"Alberto Fernández es un escándalo, labure Presidente, ocúpese que los pibes coman. Menos lenguaje inclusivo y más sentido común. Como dice Grabois, 'salga del termo'. Igual todos sabemos que a Grabois solo le importa la guita, no le importa nada más".

"Los gerentes del pobrismo quieren la tarasca, y si no ponen la guita van a armar quilombo. Antes pedían trabajo, después planes, ahora quieren el Salario Básico Universal. más guita sin laburar, los piqueteros quieren abolir el trabajo".

"Vamos a hablar del asado, el aspiracional de los pobres. Los K que son los reyes del relato, los reyes de la mentira, en campaña te decían que con ellos volvían los asados, pero fue al revés. Ahora el asado se convirtió en un objeto del deseo".

