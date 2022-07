Viviana Canosa comparo la inflación con la trama de "Resident Evil": "El bicho está desatado"

“El dólar está explotado. No quieren que la gente viaje, siguen poniendo impuestos y más impuestos. Hay devaluación con inflación, La inflación de junio fue de 5,3 % % y la interanual del 64%. ¿Cómo no darse cuenta que los argentinos estamos con la mecha corta”. “El dólar está explotado. No quieren que la gente viaje, siguen poniendo impuestos y más impuestos. Hay devaluación con inflación, La inflación de junio fue de 5,3 % % y la interanual del 64%. ¿Cómo no darse cuenta que los argentinos estamos con la mecha corta”.

"Somos un rebaño de pelotudos. La primera dama nos tendría que pedir perdón a todos los argentinos. Tendría que llamar al papá de Abigail y pedirle perdón. Se cagaron en nosotros y al final lo arreglaron todo con plata. Billetera mata DNU".

"La revista Noticias comparó a la violadora de DNU con Evita. Es un montón, tachame la doble. Evita se llega a enterar y sale de la tumba y la agarra de las mechas. La va a cagar a trompadas. Fabiola, volvé a Esperanto que la mecha está corta".

"La maestra Cristina ya está evaluando a la ministra que ella misma puso. Me parece que en cualquier momento la manda a marzo. Como ellos son los reyes del relato dicen apoyar el Salario Básico Universal pero por vía parlamentaria. Saben que esta ley no pasa diputados, si la oposición aprueba el Salario Básico Universal la gente los cuelga en la plaza".

"Hoy se conoció la inflación de junio, fue del 5,3% y la interanual 64%. No somos un país viable. Veía la publicidad de Resident Evil y pensaba en los argentinos y la inflación. El bicho de la inflación está desatado, las medidas del Gobierno para controlar la inflación no sirvieron. El bicho hace lo que quiere, nos come a todos, especialmente a los más pobres".

"Esta gente no tiene empatía, no tiene corazón. Salgan a la calle y vean la realidad. Desde la Rosada parece que todo se ve distinto. Que mentirosa que es Cerruti, increíble, nos siguen boludeando. ¿Cerruti irá al super? ¿Sabrá que ir al supermercado se convirtió en lo más parecido a un velatorio? La gente camina con cara de culo pensando que sí y que no".

"Ahora todos contra Batakis, a la ministra del sweater con flores la quieren arrojar por las escaleras. Me parece que Batakis tiene poca vida, es un fusible que va a saltar rápido. Los movimientos sociales y la izquierda ya la nominaron".

"Todos sabemos que se afanaron todo, todos vimos como contaban la guita de La Rosadita. y todos sabemos que Cristina nunca va a ir presa. Pero ojo Cristina que el rebaño de pelotudos está con la mecha corta y te podes llevar un susto".

