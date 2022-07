 Viviana Canosa analizó la crisis económica: "Nos vamos venezolando de a poco"

“Entre Baradel y este ministro impresentable no sé con quién quedarme. Ministro la escuela es para estudiar, los pibes cada vez están más brutos y usted quiere seguir perdiendo horas de clase. Ministro póngase la joggineta y vuelva a dar Gimnasia”. “Entre Baradel y este ministro impresentable no sé con quién quedarme. Ministro la escuela es para estudiar, los pibes cada vez están más brutos y usted quiere seguir perdiendo horas de clase. Ministro póngase la joggineta y vuelva a dar Gimnasia”.

"Lo mismo piensa el Presidente, por eso pone de ministro de Educación al impresentable del profesor de gimnasia. Nunca en la historia argentina el ministro de Educación había sido profesor de gimnasia. Este Gobierno siempre se supera".

"La cultura del plan no es justa, hay que terminar con la idea de que se puede vivir sin trabajar, hay que volver a la cultura del laburo. Ahora van por el Salario Básico Universal, que es algo así como abolir el trabajo. Cuánto daño que hicieron los gerentes del pobrismo".

"Hablando de piqueteros, acá lo vemos a Grabois con el Papa. Viste que no falla, el Papa tiene fotos con todos los malos de la película. Si el malo es kirchnerista seguro que son amigos. ¿Qué pensará el Papa con la amenaza de Grabois que 'si no dan el salario básico universal hacen quilombo'? A Grabois le chupan un huevo los pobres".

"Te lo venimos contando, nos vamos venezolando de a poco, cada día estamos más parecidos. Hoy fui al super y ya no había café. Nos estamos acostumbrando a convivir con un dólar a casi 300 pesos y con desabastecimiento de cada vez más productos".

